Вийшла на протест за сина: окупанти у Криму оштрафували маму кримського татарина
Джерело:Кримська правозахисна група
В окупованому Криму Зарему Ахтемову, матір затриманого Асана Ахтемова, оштрафували. Все тому, що вона вийшла на протест через затримання сина.
Так званий "суд" Сімферополя стверджує, що Ахтемова вчинила правопорушення. Насправді вона 4 вересня просто вийшла до будівлі ФСБ, бо її син зник.
Важливо Били струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл: нові деталі про катування бранців Кремля
Окупанти призначили жінці штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Затримання кримських татар: що відомо
- З початку вересня силовики в окупованому Криму були масові затримання кримських татар.
- Протягом 3 – 4 вересня російські силовики вривалися з обшуками в помешкання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
- Потім обшуки проводили в Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова. Усіх затримали.
- Джеляла та братів Ахтемова звинувачують в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм інкримінують диверсію. За це окупанти можуть незаконно ув'язнити чоловіків на 15 років.
- Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що російські силовики катували затриманих. Окупанти били одного із бранців Кремля струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл.
- За словами адвоката братів Ахметових, через катування вони давали свідчення під жорстким тиском.
- Президент Володимир Зеленський закликав відпустити політв'язнів. Він впевнений, що такі зухвалі дії окупантів – це просто відповідь на Кримську платформу.
- Верховна Рада просить світ реагувати. Схвалили звернення до міжнародної спільноти з вимогою засудити нові репресії в Криму.
- На сесію Парламентської асамблеї Ради Європи надійшов запит щодо проведення дебатів про політичне переслідування корінних народів Криму з боку Росії.
Текст публікації "Кримської правозахисної групи":
"Київський районний суд Сімферополя" розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно Зареми Ахтемова – матері Асана Ахтемова.
"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ: за те, що жінка вийшла 4 вересня до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина.
Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемова, Шевкету Усеінова.
Відразу після затримання до Асану Ахтемова застосовувалися тортури електричним струмом і психологічне насильство з метою вибити у нього зізнання у злочині, якого він не скоював.