Вийшла на протест за сина: окупанти у Криму оштрафували маму кримського татарина

В окупованому Криму Зарему Ахтемову, матір затриманого Асана Ахтемова, оштрафували. Все тому, що вона вийшла на протест через затримання сина.

Так званий "суд" Сімферополя стверджує, що Ахтемова вчинила правопорушення. Насправді вона 4 вересня просто вийшла до будівлі ФСБ, бо її син зник.

Важливо Били струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл: нові деталі про катування бранців Кремля

Окупанти призначили жінці штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Затримання кримських татар: що відомо

З початку вересня силовики в окупованому Криму були масові затримання кримських татар.

Протягом 3 – 4 вересня російські силовики вривалися з обшуками в помешкання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Потім обшуки проводили в Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова. Усіх затримали.

Джеляла та братів Ахтемова звинувачують в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм інкримінують диверсію. За це окупанти можуть незаконно ув'язнити чоловіків на 15 років.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що російські силовики катували затриманих. Окупанти били одного із бранців Кремля струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл.

За словами адвоката братів Ахметових, через катування вони давали свідчення під жорстким тиском.

Президент Володимир Зеленський закликав відпустити політв'язнів. Він впевнений, що такі зухвалі дії окупантів – це просто відповідь на Кримську платформу.

Верховна Рада просить світ реагувати. Схвалили звернення до міжнародної спільноти з вимогою засудити нові репресії в Криму.

На сесію Парламентської асамблеї Ради Європи надійшов запит щодо проведення дебатів про політичне переслідування корінних народів Криму з боку Росії.

Текст публікації "Кримської правозахисної групи":

"Київський районний суд Сімферополя" розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно Зареми Ахтемова – матері Асана Ахтемова.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ: за те, що жінка вийшла 4 вересня до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина.

Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемова, Шевкету Усеінова.

Відразу після затримання до Асану Ахтемова застосовувалися тортури електричним струмом і психологічне насильство з метою вибити у нього зізнання у злочині, якого він не скоював.