Чому Путіну вигідніше вербувати військових з КНДР, ніж з Росії
Близько місяця тому у виданнях масово почала з'являтися інформація, що Північна Корея планує надати свої війська Росії для участі у війні. А на початку жовтня ЗСУ уже вдалося ліквідувати шістьох офіцерів КНДР на Донеччині, що допомагали окупантам в освоєнні північнокорейської зброї.
Чому, попри здавалося б невичерпний людський ресурс Росії, Владімір Путін залучає на фронт північнокорейських військових для 24 Каналу пояснила політична аналітикиня Ольга Курносова.
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Чому Путін боїться мобілізації в Росії
В Росії все менше охочих добровільно вмирати на українській землі, хоч і за величезні кошти. Тому Кремлю значно вигідніше шукати охочих з дружніх диктатур, адже вони не загрожують Кремлю бунтом чи внутрішніми заворушеннями.
Згадати хоча б рух дружин мобілізованих, побоювання Кремля поповнювати армію з найбагатших регіонів – Москви та Пітера й періодичні невдоволення всередині російської армії.
Що натомість
Курносова переконана, що замість живої сили Північна Корея просить в Росії ядерні технології.
Путін – людина без жодних червоних ліній, якщо його не заспокоїти, можна лише припустити, куди може розповзтися ядерна зброя,
– додала опозиціонерка.
Дефіцит військових у російській армії
- Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що втрати Росії на фронті переважають кількість, яка може їх заміщати. Однак Путін до останнього відтягує оголошення нової мобілізації через побоювання щодо стабільності його режиму.
- За оцінками аналітиків, щодня в Росії вербують до тисячі окупантів, водночас щоденні втрати на фронті перевалюють за тисячу осіб.
- Кремль пішов на безпрецедентні кроки, аби набрати охочих до війська. Якщо на початку повномасштабного вторгнення за підписання контракту росіянам пропонували 250 тисяч рублів, то зараз 2,5 мільйони. До того ж у будь-якого злочинця ще до суду з’являється можливість між засудженням і війною в Україні, обрати друге.