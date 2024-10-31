Прибули найбільш бойові підрозділи КНДР, – ексочільник ГУР назвав мету Путіна

Військові підрозділи з КНДР вже перекидають ближче до України. Диктатор Кім Чен Ин передав Путіну переважно молодих солдатів.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк. За його словами, війська КНДР в Україні свідчать, що Путін намагається відтермінувати проведення мобілізації в Росії.

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Що відомо про війська КНДР

За останньою інформацією було відомо, що диктатор Кім передав Путіну близько 12 тисяч військових. Близько 9 тисяч зараз перебувають на полігонах в Хабаровську та Уссурійську, де проводиться підготовка. Також вони там вивчають окремі фрази російською мовою.

Близько 3 тисяч окупантів з КНДР вже перекинули до Курської області. Також була інформація, що їх нібито зафіксували на території Донецької області.

Серед відправлених військових нібито є спецпризначенці. Разом з ними до Росії прибув генерал Кім Йон Бок, який є наближеним до диктатора Кім Чен Ина.

Більшість з військових з КНДР – молоді люди. Десь 20-23 роки. Вони не мають достатнього досвіду служби та підготовки. Але сама їх приналежність до штурмових підрозділів, які мали бути спрямовані на бойові дії проти Південної Кореї показує, що КНДР відправило свої найбільш бойові підрозділи,

– сказав Кондратюк.

Додамо, що Володимир Зеленський розкритикував слабку реакцію Заходу на те, що КНДР вступила у війну проти України. Якщо реакція і надалі буде такою в'ялою, то Кім може наважитися відправити ще більше військ.