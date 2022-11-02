Шойгу привиділось, що військ НАТО на кордоні Росії стало у 2,5 раза більше
Російська пропаганда продовжує розповідати своїм громадянам казки про те, що країни Північноатлантичного альянсу хочуть напасти на державу-терористку. Міністр оборони Шойгу зі серйозним обличчям говорив про збільшення у декілька разів вояків НАТО біля кордону.
Країни НАТО кожного дня підтримують Україну та передають нашій державі зброю. Кремлю це, звісно, не подобається і він придумує фейки про міфічний напад країн-членів альянсу на Росію.
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Шойгу панікує через збільшення військ НАТО
За інформацією російського міністерства оборони, від лютого чисельність військових НАТО зросла у 2,5 раза – до понад 30 тисяч осіб біля кордонів з державою-терористкою.
У Східній і Центральній Європі, а також в країнах Балтії розгорнуто формування сил держав НАТО. Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угрупувань з лютого 2022 року зросла та становить понад 30 тисяч військових,
– сказав Шойгу.
За словами глави ворожого оборонного відомства, військових НАТО на кордоні з Росією може стати ще більше. Загалом неважливо, чи говорить міністр правду, чи традиційно бреше, бо те що він заявляє – у будь-якому випадку маразм. Кремлю не має бути ніякого діла до того, хто та де розмішує свої війська.
У НАТО вступають нові країни
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія заявили, що планують стати частиною Північноатлантичного договору. Окрім того, країни підтвердили, що не планують відмовлятись від розміщення ядерної зброї на своїх територіях у разі приєднання до НАТО.
- Україна також подала заявку на членство в НАТО наприкінці вересня. Уже багато країн позитивно оцінили ініціативу нашої держави, зокрема підтримала Київ Чехія. 31 жовтня, Україна та Чехія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.
- Кожного дня Україна стає на крок ближчою до перемоги у війні проти Росії, та вступу в Північноатлантичний альянс. У цьому також впевнений глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
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