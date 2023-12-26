Велика політична гра: чому Байден готовий йти на поступки республіканцям для допомоги Україні

Президент США Джо Байден не готовий допустити жорсткої та різкої поразки Росії. Але йому також абсолютно невигідна поразка України.

Про це 24 Каналу розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що упродовж перших 20 місяців повномасштабної війни політика США була дещо невизначена щодо різкої поразки Росії.

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Чому Байден не хоче різкої поразки Росії

Як наголосив Мельник, США готові підтримувати Україну. Але там не наважуються надати достатню кількість зброї, яка допомогла б ЗСУ швидко та потужно перемогти окупантів на полі бою.

Різка та переконлива поразка Росії на полі бою може спричинити розпад Росії та дестабілізацію. А загроза з боку Китаю зараз виглядає пріоритетною для Білого дому. Також серйозне ослаблення Росії, принаймні на думку радників Байдена, було б невигідним для національних інтересів США,

– сказав Мельник.

При цьому Сполучені Штати не можуть допустити поразки України. Адже тоді це буде черговою поразкою США. Тому й Байден готовий зараз йти на поступки в міграційному питанні, щоб Конгрес нарешті ухвалив військову допомогу для України на 2024 рік.

Зараз там триває велика політична гра. Адміністрація Байдена боїться поразки Росії, яка може загрожувати розпаду. Але там не менше не хочуть допустити поразки України. Бо поразка України – це чергова поразка США. Це найменше потрібно Байдену на цьому етапі, коли Америка по суті вже вступила у передвиборчу кампанію,

– зауважив Мельник.

Військова допомога для України: коротко