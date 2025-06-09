Трамп віддав 20 тисяч ракет, які обіцяли Україні, на Близький Схід: політолог пояснив чому

Ракети для збиття "Шахедів", які за часів президентства Байдена були передбачені для України, тепер США вирішили передати на Близький Схід. Сподіватися на дипломатичний етикет від адміністрації Трампа нашій державі не варто. Ця ситуація служить уроком для України на майбутнє.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що коли є певні домовленості про постачання зброї, то по можливості її бажано отримати якнайшвидше. З його слів, те, що було обіцяно при Байдені, не факт, що Україна зможе отримати зараз.

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Чим може пояснюватися рішення США

Подібна ситуація, як нагадав політолог, коли США призупиняли Україні постачання певних видів зброї, які були виділені в межах повноважень Байдена, вже була. Він підкреслив, що варто розуміти, що це повноваження, своєрідний жест доброї волі, але не обов'язок і не міждержавна угода.

Тому нині Україна залежить від політичної кон'юнктури, рішень її партнерів. Хто це ухвалив, очільник Пентагону чи хтось в адміністрації Трампа, зараз сказати важко,

– озвучив Фесенко.

З його слів, це рішення з боку США або мало обмежити можливості України після проведення нею операції "Павутина" (хоча їй планувалось передати зброю для оборони, а не для атак), або це могла бути суто егоїстична дія Сполучених Штатів.

"Адже в американців зараз триває складна операція у боротьбі з хуситами. Там теж потрібна своя ППО, бо як раз американські кораблі атакуються "Шахедами" й іншими повітряними засобами ураження", – пояснив політолог.

В США є дефіцит зброї, а Україна для них не в пріоритеті

По деяких видах зброї, як зауважив Фесенко, в США виник дефіцит ще у 2023 році. Він наголосив, що треба робити замовлення на виготовлення озброєння та боєприпасів для України, бо запасів стає все менше. Щодо артилерійських снарядів це вже давно відбувається, було рішення в США та Європі по їх розширеному виробництву.

Аналогічна ситуація щодо дронів. Політолог зазначив, що слід домовлятись не тільки про те, що є в арсеналі США (американці можуть використати це в інших цілях), а й про те, що потрібно на майбутнє.

"Восени 2023 року, коли був напад ХАМАС на Ізраїль і почалась ізраїльська операція в Секторі Газа, ті американські артснаряди, які передбачались для України, були використані Ізраїлем, саме йому був наданий пріоритет", – нагадав Фесенко.

Політолог підсумував, що у рішенні США нині не варто одразу шукати зраду. Однак Фесенко вкотре наголошує, що проблема у відносинах України з чинною адміністрацію президента США існує.

Україна вже давно не в пріоритеті. На жаль, наша країна не розглядається американською адміністрацією як військовий партнер,

– озвучив політолог.

Фесенко вважає, що нашу державу Білий дім сприймає ймовірніше як об'єкт для певних дій щодо завершення війни. США сьогодні демонструють у різний спосіб свій умовний нейтралітет, що вони виступають в ролі посередника, але не союзника.