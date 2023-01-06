У Німеччині розповіли, як швидко Україна отримає Patriot та Marder

Німецький канцлер Олаф Шольц 5 січня оголосив, що Німеччина передасть Україні ЗРК Patriot. Зенітно-ракетний комплекс Patriot буде доставлено в Україну з армійських запасів Німеччини.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що Patriot буде доставлений в Україну в першому кварталі 2023 року. Крім того, одну батарею Patriot для України раніше пообіцяли у США.

До теми Не складніше за САУ: наскільки швидко ЗСУ можуть освоїти західні танки

Скільки триватиме навчання на машинах Marder

Гебештрайт також підтвердив, що Німеччина планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.

За його словами, ці 40 машин повинні бути готові вже в першому кварталі, щоб їх можна було передати Україні.

Речник німецького уряду розповів, що навчання на машинах Marder відбуватиметься в Німеччині і триватиме близько восьми тижнів.

Зовнішньополітичний речник парламентської групи СДПН Нільс Шмід уточнив, що постачання Marder в Україну має бути завершене до кінця березня.

Німеччина передасть Україні Patriot та Marder: що відомо