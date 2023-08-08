Taurus точно побачимо, – Світан припустив, чи стане це поштовхом до отримання ATACMS від США
Україна може отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Таке рішення Олафа Шольца, ймовірно, спонукатиме США пришвидшити надання ATACMS ЗСУ.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Подібна схема вже була реалізована Німеччиною, коли мовилось про танки.
Дивіться також У Зеленського відреагували на атаку по Одесі: закликали надати ATACMS та більше систем ПРО
"Шольц за тією ж схемою, яку він запустив при передачі Україні танків Abrams, зав'язаних на передачу Leopard, зараз зав'яже Taurus на постачання ATACMS. І це буде добре для нас. У такому випадку ми отримаємо і Taurus, і ATACMS", – переконаний військовий експерт.Важливо! 6 серпня видання Spiegel написало, що два члени Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер країни Олаф Шольц, виступили за передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Свою позицію вони пояснили тим, що це допоможе контрнаступу ЗСУ.
Німці дотиснуть США
Роман Світан не сумнівається у тому, що Україна отримає від Німеччини Taurus.
"Якщо вже французи та англійці свої далекобійні ракети передають, німці свою зброю точно відправлять в Україну. Вони також дотиснуть американців для надання нам ATACMS", – мовив він.
Надання зброї Україні
- Україна 6 серпня отримала від Франції далекобійні крилаті ракети SCALP-EG. Одну з них підписав особисто Володимир Зеленський.
- Уряд Німеччини 4 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли: два САУ Zuzana 2, два танки-розміновувачі Wisent 1, 11 протимінних плугів для танків Т-72, п'ять розвідувальних систем SurveilSPIRE, дев'ять машин для охорони кордону, три розвідувальних БпЛА Vector.
- Парламент Болгарії 21 липня підтримав постачання Україні великої партії бронетранспортерів зі складів МВС. Рішення не було швидким, все ж після тривалих дебатів було вирішено передати 100 БТР.