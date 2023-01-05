Крига скресла: у Німеччині після Франції натякнули на нові поставки зброї в Україну

Після того, як Франція пообіцяла надати Україні розвідувальні танки з важким озброєнням, Німеччина також повідомила Києву перспективу подальших поставок зброї. У Берліні натякнули на те, яку зброю може отримати наша країна.

Віцеканцлер Роберт Габек запевнив, що Німеччина не припинить постачання зброї в Україну. Свою заяву він зробив у контексті рішення Франції надати Україні легкі танки та Bastion.

До теми Які можливості для ЗСУ відкриє західна бронетехніка

Німеччина обіцяє незмінно підтримувати Україну

Коментуючи рішення Франції та дискусії у США про передання Україні нової бронетехніки, він сказав, що Берлін завжди адаптуватиме свої постачання зброї до потреб України на полі бою.

У Бундестазі вже звернулися до німецького канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерма закликала Шольца не відставати від Франції.

Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році. Тобто він наголошував, що Берлін діятиме разом із союзниками.

Також Шольц інформував, що Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням. Однак у Бундестазі позицію Шольца щодо танків не поділяють.

Франція надала Україні танки