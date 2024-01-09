До них додати б дії: політолог розібрав останні заяви Шольца
Канцлер Олаф Шольц закликав інші країни ЄС збільшити свою військову підтримку для України. Німеччина дійсно багато допомагає українським військовим. Але було б добре, якби там також збільшили військову допомогу.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що насправді багато країн обіцяли Україні одне, а виконували зовсім інше. Тому заява Шольца є цілком логічною. Варто принаймні виконати те, що обіцялося раніше.
Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024
Як Німеччина може посилити військову допомогу
Як наголосив Рейтерович, Німеччина на 2024 рік запланувала більше військової допомоги для України, ніж у 2023-му. Однак і там є певні обіцянки, які досі вони не змогли виконати.
Ця заява, мені здається, була б трохи вагомішою, якби додали б дії і та ж Німеччина виконала свої обіцянки щодо "Леопардів". Наскільки відомо з відкритих джерел, ми не отримали далеко і половини від того, що обіцяла Німеччина. Постачання постійно затримуються. Частина техніки одразу йшла на ремонт,
– сказав Рейтерович.
Крім того, досі висить у повітрі питання з постачання далекобійних ракет Taurus. На жаль, в Німеччині досі не ухвалили рішення про передачу цієї зброї. Хоч Сили оборони України вже отримували далекобійні ракети від країн Заходу.
Але поки що Шольц до кінця тримається і не дає ракет. Якби це відбулося, то тоді у Шольца було б повне право робити такі заяви і називати конкретні країни. Сподіваємося, що все ж таки у 2024 році рішення про передачу далекобійних ракет Німеччина ухвалить. Ну і є надія, що Німеччина зможе довкола себе об'єднати країни і бути лідером щодо підтримки України,
– зауважив Рейтерович.
Військова допомога Україні: коротко
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Німеччини удвічі збільшити видатки на військову допомогу України. Це не є спонтанне рішення, адже Берлін поступово та планово нарощував підтримку.
- Ще в грудні Олаф Шольц зауважив, що Німеччина має підтримувати Україну навіть тоді, коли ресурси інших партнерів будуть вичерпуватися. Про це він заявив на партійній конференції Соціал-демократичної партії.
- ЗМІ повідомляли, що в США готують угоду, яка зможе розблокувати військову допомогу для України. Конгрес наблизився до ухвалення законопроєкту.