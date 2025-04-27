Ветеран армії США назвав один з найгірших сценаріїв для Росії на переговорах

Сполучені Штати Америки у разі, якщо не буде досягнуто перемир'я, імовірно, відмовляться від підтримки України, переклавши надання допомоги на Європу. Однак ця ситуація може бути загрозливою не тільки для Києва.

Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян Макбет, зазначивши, якщо США припинять військову підтримку України, то це стане найгіршим варіантом з можливих для Росії. Зазначимо, що Дональд Трамп не дав згоду на пропозицію Володимира Зеленського продати Україні ракети Patriot навіть за 50 мільярдів доларів.

До теми В Україні побоюються, що Трамп знову заморозить військову допомогу, – WSJ

У європейських країн інший погляд

Макбет наголосив, що саме зараз США розмахує зброєю перед Україною, мовляв, робіть те, що ми говоримо, або не отримаєте цю зброю чи супутникові знімки.

Однак проблема в тому, що якщо Україна не відповість на загрози Сполучених Штатів, тоді ці загрози марні,

– сказав ветеран армії США.

Якщо США намагається тримати Росію в вузді, фінансуючи Україну чи припиняючи його, то вони здійснюють спроби певною мірою контролювати пересування Москви за допомогою того, що відбувається в Києві.

Якщо ж США просто підуть зі сцени, тоді Росії доведеться, можливо, напряму домовлятися з Україною чи з Європою,

– підкреслив OSINT-аналітик.

Проте, за його словами, у європейських країн інший погляд на Владіміра Путіна, ніж у США, які мають два великих океани по обидві сторони, і тому вони не дуже бояться Росії.

Однак європейці налякані, і коли армія Путіна перебуває безпосередньо біля кордонів європейських країн, то вони набагато жорсткіше налаштовані проти Росії, ніж США,

– наголосив Раян Макбет.

Тому, він додав, якщо Сполучені Штати підуть та залишать Європу дбати про Україну, то це може бути найгіршим з можливих варіантів для Росії і водночас найкращим для Києва.

США, на думку Макбета, поводять себе як хлопець, який постійно говорить тобі, що ти нічого не варта без нього. Тому Україні потрібно розлучитись з цим хлопцем та почати розмовляти з тим милим хлопцем з Європейського Союзу, який надає зброю та іншу допомогу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп на питання про те, чи припинить Україна отримувати розвіддані та ракети Patriot, якщо США вийдуть з переговорного процесу, відповів: "Подивимося, що вийде".

Проте президент США впевнений, що мирну угоду все ж таки вдасться досягнути, і тоді "не доведеться турбуватися" про постачання Україні розвідданих та ракет Patriot.