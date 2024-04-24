США можуть вперше передати Україні зброю зі штучним інтелектом, – республіканець

Ситуація з продовженням військової допомоги для України від США таки підходить до завершення. Скоро наша держава отримає усю необхідну зброю.

Про це 24 Каналу розповів американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус, зауваживши, що дехто вже навіть починав говорити, що Сполучені Штати не є великою державою.

Дивіться також Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Це – абсолютна неправда. Сполучені Штати в черговий раз довели, що є великою державою. Вашингтон і надалі допомагатиме Україні.

Зброя точно буде

За даними Пінкуса, Сполучені Штати навіть планують передати зброю зі штучним інтелектом, чого не траплялося раніше. Щоправда, поки що взагалі немає жодної інформації, про що тут йдеться.

Буде надходити зброя зі штучним інтелектом. Цього Америка ще ніколи й нікому не давала. А вона буде надходити до України,

– сказав Пінкус.

Паралельно Україна продовжуватиме бити по важливих для Росії військових об'єктах. Київ цілком має право бити по цілях на території країни-агресорки. Абсолютно нормально, коли українські дрони летять тисячі кілометрів та знищують об'єкти ворога.

Ті ж знамениті дрони "Лютий". Чудові дрони, які літають на тисячу кілометрів. Чи "Сокіл-3000", який може літати в Заполяр'я і довбати російські аеродроми. Вони будуть літати. І будуть бити по Далекому Сходу,

– підкреслив Пінкус.

На його думку, ніхто не має висловлювати занепокоєння через такі удари по Росії. Це цілком правильне рішення, яке вкладається в стратегію перемоги України.

Військова допомога для України: коротко