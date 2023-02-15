США можуть оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні, – Sky News

Україна продовжує титанічно протистояти російській агресії. Підтримують нас у цьому союзники, зокрема США. У країні можуть невдовзі ухвалити найбільший пакет військової допомоги.

Журналісти заявили, що відповідне рішення можуть ухвалити невдовзі. Нам варто очікувати на гучну заяву 24 лютого. У річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Пакет допомоги буде рекордним

На нас очікує новий пакет військової допомоги. А його сума складатиме 10 мільярдів доларів. Наша держава отримає те, що необхідно для того, щоб протистояти російському наступу, який от-от почне ворог.

За даними журналістів, неназвані офіційні особи США зауважили, що адміністрація Байдена невдовзі озвучить кілька оголошень. Усі вони будуть спрямовані на те, щоб донести до Кремля важливий меседж: США продовжують непохитно підтримувати Україну.

Причому це буде комплексний підхід. Мовитиметься не лише про необхідну для України зброю. Також на Росію накладуть нові санкції. Що ж стосується винищувачів F-16, то на них очікувати у новому пакеті військової допомоги не варто.

Міць України росте щодня

Почнімо зі світлин, які вже встигли активно обговорити в мережі. На них можна побачити порт у Німеччині. А максимум уваги на них до себе привертає військова техніка зі США. Мовиться про 60 бойових машин піхоти Bradley. Уже відомо, що БМП везуть до американської бази в Мангеймі. Там наші військові і проходитимуть навчання.

Водночас у США розглядають надання нашій державі вилучену іранську зброю та боєприпаси. Про це розповіли журналісти, які посилаються на американських посадовців. А мовиться про зброю, яку вдалося вилучити у контрабандистів, пов'язаних з Іраном, поблизу узбережжя Ємену.

У цьому матеріалі ви можете дізнатися, яку допомогу надасть Україні Захід за підсумками "Рамштайну". Відразу ж обмовимося, що дійти згоди щодо передачі винищувачів F-16 не вдалося.

Наостанок поділимося прогнозом глави Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Він наголосив, що досі зберігається значна загроза через ракетні обстріли. І її ні в якому разі не можна применшувати. Водночас він зауважив, що загрози нападу на українську столицю немає.

За даними офіційних осіб, 10 мільярдів доларів – пряма бюджетна допомога нашому уряду.