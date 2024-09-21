Байден готує пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів: що туди ввійде

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. Його вже можуть оголосити наступного тижня.

Про це повідомили журналісти Reuters. Це один із перших великих пакетів допомоги, які США надавали українським військовим за останні місяці.

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Що може увійти до нового пакета допомоги від США

Журналісти, з посиланням на офіційних осіб в Білому домі, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, західні частини та іншу зброю.

Водночас співрозмовники наголосили, що зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями, перш ніж його підпише президент США Джо Байден.

За даними Reuters, з початку травня 2024 року Сполучені Штати не надсилали Україні пакет допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів. Слід зазначити, що після операцій Збройних сил України в Курській області США надали два окремі пакети допомоги, кожен на суму 125 мільйонів доларів.

Крім того, повідомляється, що наразі США мають 5,5 мільярдів доларів, які залишаються в розпорядженні президента для надання допомоги Україні у сфері озброєнь, хоча це фінансування має закінчитися цього місяця. У світлі цього дедлайну проукраїнські лідери в Конгресі США та адміністрації Байдена активно намагаються домовитися про продовження програми ще на один рік.

Раніше про надання "суттєвого" нового пакета допомоги Україні також казав і радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві. Американський посадовець наголошував, що наразі в Штатах працюють над ним, збираючи до купи "цілу низку різних можливостей".