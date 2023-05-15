Росію ведуть до поступової поразки: Фесенко пояснив логіку повільного постачання зброї

Захід з обережністю ставиться до постачання Україні далекобійного озброєння та винищувачів. Головною причиною цьому є страх союзників через можливу ескалацію війни Росією. Але, як часто кажуть у країні-терористці, не все так однозначно.

Західні союзники спочатку передають Україні частину певного виду озброєнь, а потім спостерігають за реакцією Росії. Так відбувається постійно. Про це 24 Каналу розповів Володимир Фесенко – політолог.

Дивіться також Розпіарений пропагандою і вразливий до ППО: що відомо про Су-34, що розбився у Брянській області

Побоювання через ядерну війну

Удари по території Росії – це чутлива та неоднозначна тема для наших західних партнерів. У Європі переконані, що це робити можна і потрібно за умови, якщо такі удари будуть виправдані. Окремі політики та державні діячі США до цього досі ставляться суворо.

Там є конкретні діячі, зокрема в Білому домі, які дотримуються такої позиції. Це обережна тактика. Вона передбачає, що нам не потрібно зараз давати літаки-винищувачі та далекобійну зброю. Тому що це використовуватимуть для ударів по Росії, внаслідок чого вона робитиме ескалацію війни. І це може призвести до прямого військового протистояння між НАТО та Росією,

– пояснив Володимир Фесенко.

Така логіка, на думку політолога, є не зовсім виправданою. Оскільки вона не зовсім підтверджується з реальним розвитком війни. Подібних переконань дотримувались і минулого року, коли мовилося про постачання Україні важкої зброї, артилерії та танків.

"Треба розуміти: Росія і Путін зокрема, судячи з опосередкованих ознак, бояться військового конфлікту з НАТО. Пропагандисти говорять, що начебто воюють з НАТО і можуть "вдарити по Берліну чи Лондону", але базікати можна про все, що завгодно. Але вони реально бояться цього", – наголосив політолог.

Зрештою, Росія навіть в Україні не має вагомих успіхів, не говорячи про якесь збройне протистояння з Північноатлантичним альянсом.

Володимир Фесенко про мотиви поступового постачання зброї Україні: дивитись відео

Поступовий програш Росії

Втім не варто виключати й те, що повільне постачання різного озброєння Україні може мати дещо глибший сенс. Пов'язаний він також із побоюваннями щодо непередбачуваної поведінки Росії.

"Окремі люди у Вашингтоні хочуть використати таку обережну тактику, щоб Росія програвала війну поступово. Щоб не було одномоментного відчуття величезної поразки, яке могло б викликати ризик використання ядерної зброї", – припустив Фесенко.

Цікаво зауважити, що зараз Сполучені Штати до певної міри діють через Велику Британію. Хоч США досі обережно ставляться до постачання далекобійного озброєння, але водночас курують цим процесом в інших країнах. Це стосується і ракет Storm Shadow.

Захід слідкує за реакцією Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що передача для України крилатих ракет Storm Shadow проходила у коаліції. Офіційно їх передала Велика Британія, однак глава Пентагону Ллойд Остін керує цим процесом уже багато місяців.

Крім того, Володимир Зеленський в межах візиту до Великої Британії обговорив постачання далекобійних безпілотників із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Починається навчання пілотів (на F-16 – 24 Канал), це теж прецедент. Потім, думаю, інші країни можуть приєднатися. Тактика така: зробили крок, подивились на реакцію Росії, а далі інші робитимуть те ж саме,

– наголосив політолог.

Схожа ситуація була й з артилерією, системами ППО й особливо показовою – з постачанням танками. Ще в грудні західні лідери відмовились постачати танки Україні, але уже через місяць вони почали надходити. Цілком імовірно, що з винищувачами буде подібна історія.

Військова допомога Україні: останні новини