Деякі країни дають зброю Україні таємно: військовий експерт назвав яскраві приклади

Іноді на фронті у ЗСУ можна побачити таке озброєння й техніку, яку ніби офіційно Україні не передавали. Це яскраво демонструє те, що деякі країни дають зброю Україні таємно.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Раніше повідомлялось про те, що у США розкрили суму допомоги, яку надали Україні.

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Таємна допомога Україні

Киричевський розповів, що влітку на Донбасі був такий епізод, що наші бійці були вимушені кинути танк Т-72, який вийшов з ладу, і треба було рятувати танкістів. На тому танкові стояло декілька маркувань, нібито він узятий з болгарських складів, а ремонтували його на чеському заводі, тож як він потрапив в Україну взагалі третя історія. Також улітку був епізод, коли Бен Уоллес пообіцяв 50 тисяч снарядів радянського калібру.

Це тоді виглядало дивно, втім британці могли взяти ці снаряди на пакистанській фабриці. У Пакистані є фабрика по виробництву снарядів, які в 50-х роках будували британці. Ось пройшло 70 років і британці прийшли повертати боржок, і потім літаками привезли нам 50 тисяч пострілів до гаубиць Д-30,

– зазначив військовий експерт Defence Express.

Киричевський назвав яскраві приклади того, що деякі країни передають зброю Україні таємно: дивіться відео

Допомога від інших країн

Він продовжив, що серед нещодавніх прикладів – це передача Люксембургом Україні 6 БпЛА чеського виробництва. Крім того, Люксембург устиг нам дати 600 "олівців" до "Граду" й аж 12 тисяч пострілів до РПГ-7. Хоча здавалось би, де Люксембург і де східна Європа з радянським озброєнням.

"Тому, зрештою, та ж Болгарія до недавніх пір нам нічого офіційно не надавала, однак звідкись гармати МТ-12 "Рапіра" з болгарськими клеймами взялись. І снаряди з болгарським маркуванням теж узялись", – зауважив Киричевський.

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