У демократів є велике бажання знайти компроміс щодо України: яку гру ведуть республіканці

У Конгресі США не встигнуть виділити допомогу Україні до кінця 2023 року. Переговори між демократами та республіканцями будуть продовжуватись.

Демократична партія більше зацікавлена у тому, щоб знайти компроміс та продовжити підтримку України. Це 24 Каналу зауважив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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"Демократична партія набагато більше зацікавлена у тому, щоб досягнути компромісу у цьому законопроєкті та продовжувати допомагати Україні, Тайваню", – вважає політик зі США.

Розмови триватимуть

На думку Юрія Рашкіна, республіканці вважають, що зараз момент, коли можна досягнути домовленості щодо угоди про безпеку південного кордону з Мексикою. Розмови щодо допомоги Україні триватимуть.

Розмови будуть продовжуватись. Демократи будуть триматись та продовжувати вести ці бесіди, переговори. Є надія, що у січні 2024 року вони нарешті з цим зберуться та проголосують у Сенаті, а потім у Палаті представників,

– сказав він.

З іншого боку, зараз незрозуміло, яким буде результат. Адже лідер республіканської партії Дональд Трамп, очевидно, не зацікавлений у виділенні допомоги для України.

Військова допомога Україні з боку США: останнє

На початку грудня Сенат не зміг підтримати додатковий запит Білого дому на фінансування національної безпеки кордонів у розмірі 106 мільярдів доларів. Туди входить 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України.

Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні до кінця 2023 року. Це також стосується питання щодо зміцнення безпеки кордону США до початку 2024 року.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Однак адміністрації Джо Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями. Мовиться про питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою. Це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.