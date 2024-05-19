Прем'єрка Естонії відповіла, що заважає Заходу достатньо підтримувати Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що страх з боку вільного світу стоїть на заваді достатній підтримці України. Політикиня впевнена, що країни не повинні потрапити у цю пастку.

Про це Каллас заявила на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку України. Водночас під час розмови вона заявила, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО.

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Страх вільного світу

Під час розмови у Каї Каллас поцікавилися, що стримує західні країні у достатній допомозі Україні.

Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх,

– сказала Каллас.

Водночас політикиня зазначила, що країни Заходу діятимуть рішуче і не дозволять противникам диктувати їхнє майбутнє. Каллас зазначає, що Україну слід підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Вільний світ має допомогти відтіснити Росію до кордонів. Вона пояснила, що партнери повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена.

Глава естонського уряду додала, що агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включно з російським керівництвом, мають бути притягнуті до відповідальності. За її словами, кінець сірих зон – це той світ, який потрібен Європі. Саме тому Україна має стати частиною ЄС та НАТО.

Військова допомога Україні