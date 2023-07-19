Пакет допомоги на 1,3 мільярда від США: яка зброя стане корисною на фронті

Американські ЗМІ повідомили, що Білий дім готує новий пакет допомоги Україні, який серед іншого передбачає передачу нам антидронових рушниць. Така зброя допоможе захисникам на першій лінії фронту.

Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Антидронові рушниці й інші системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) допоможуть знешкоджувати дрони ворога.

Дивіться також Storm Shadow та ATACMS: яка ракета ефективніша на озброєнні у ЗСУ

"Ми бачимо, що війна переходить на технологічний рівень, все частіше застосовують дрони і ракети різних типів. На це можна впливати саме РЕБом, тому розвиток РЕБу як малого, зокрема антидронових рушниць, так і великого – це вимога часу і вимога цієї війни", – наголосив речник.

Надання такого типу озброєння дуже допоможе українським воїнам на передовій.

Розвивати виробництво в Україні

Розвиток власного виробництва систем радіоелектронної боротьби має стати одним із пріоритетів оборонної галузі держави.

"Противник вже виготовляє таку зброю, використовуючи як "кустарні" методи, так і потужні виробництва. Звісно, треба нищити їх потужності, а своє виробництво треба нарощувати", – додав Юрій Ігнат.

Важливо розвивати виробництво систем РЕБ в Україні: дивіться відео

Надання зброї Україні: останні новини