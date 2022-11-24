Ви все одно дасте нам зброю, – Подоляк емоційно звернувся до Заходу
Україна та її західні партнери перебувають у різних "просторах" щодо розуміння російської загрози. Києву доводиться повсякчас переконувати союзників у необхідності швидшого постачання озброєнь.
Водночас через усвідомлення того, що Росія здійснює геноцид в Україні, інші країни повинні змінити свої погляди. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Радник керівника ОП зазначив, що через складну ситуацію з російськими ракетними обстрілами, в Україні будуть віялові відключення і дефіцит електроенергії.
На тлі цього влада сьогодні намагається будувати "паралельні мережі" й продовжує наполягати на необхідності пришвидшення постачання озброєнь, зокрема до 10 систем ПРО із країн Заходу.
Ми хочемо збільшити обсяги й партнери це розуміють. Але є логістична і бюрократична складності у розв'язанні цих питань: не за день – два вирішуємо, а за два – три – чотири тижні. На сьогодні немає інших країн окрім України, які мають таку ненависть і розуміння того, що Росію боятися категорично не треба,
– пояснив чиновник.
За його словами, інші країни оглядаються на Росію, і перед Україною є низка викликів, щоб хоч якось їх переконувати у зворотному.
"Коли ми ведемо переговори, ми говоримо, що "ви все одно нам це дасте у будь-якому випадку, бо ви не зможете просто дивитись, як одні люди "геноцидять" інших людей в такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, будь-яку бронетехніку, яку нам потрібно, зокрема Leopard і Abrams", – підкреслив Подоляк.
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На його думку, Україна не може програти війну і вона не буде відмовлятися від війни "заради капітуляції в обмін на світло".
"Ви передаватимете нам у будь-якому випадку системи ПРО, тому що треба захистити небо, щоб зменшити кількість вбитих людей у 21 столітті. Всі вбиті просто були вдома у мирному Києві, чи Вінниці... Ми їм це пояснюємо, але вони ще не можуть прийти до цього через свій ключовий страх перед війною, як такою. Ми у різних просторах перебуваємо", – резюмував радник Єрмака.
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Військова допомога Україні: що відомо
- Сполучені штати Америки 23 листопада виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби.
- Також 22 листопада стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.
- Американський експерт Ендрю Міхта запевнив, що США та союзники в НАТО підтримують Україну. Водночас він спробував пояснити, чому допомога надходить так повільно.
- За 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави деякі західні політики "еволюціонували" щодо підтримки України – переконаний політолог Артем Бронжуков.