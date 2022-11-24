Ви все одно дасте нам зброю, – Подоляк емоційно звернувся до Заходу

Україна та її західні партнери перебувають у різних "просторах" щодо розуміння російської загрози. Києву доводиться повсякчас переконувати союзників у необхідності швидшого постачання озброєнь.

Водночас через усвідомлення того, що Росія здійснює геноцид в Україні, інші країни повинні змінити свої погляди. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Радник керівника ОП зазначив, що через складну ситуацію з російськими ракетними обстрілами, в Україні будуть віялові відключення і дефіцит електроенергії.

На тлі цього влада сьогодні намагається будувати "паралельні мережі" й продовжує наполягати на необхідності пришвидшення постачання озброєнь, зокрема до 10 систем ПРО із країн Заходу.

Ми хочемо збільшити обсяги й партнери це розуміють. Але є логістична і бюрократична складності у розв'язанні цих питань: не за день – два вирішуємо, а за два – три – чотири тижні. На сьогодні немає інших країн окрім України, які мають таку ненависть і розуміння того, що Росію боятися категорично не треба,

– пояснив чиновник.

За його словами, інші країни оглядаються на Росію, і перед Україною є низка викликів, щоб хоч якось їх переконувати у зворотному.

"Коли ми ведемо переговори, ми говоримо, що "ви все одно нам це дасте у будь-якому випадку, бо ви не зможете просто дивитись, як одні люди "геноцидять" інших людей в такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, будь-яку бронетехніку, яку нам потрібно, зокрема Leopard і Abrams", – підкреслив Подоляк.

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На його думку, Україна не може програти війну і вона не буде відмовлятися від війни "заради капітуляції в обмін на світло".

"Ви передаватимете нам у будь-якому випадку системи ПРО, тому що треба захистити небо, щоб зменшити кількість вбитих людей у 21 столітті. Всі вбиті просто були вдома у мирному Києві, чи Вінниці... Ми їм це пояснюємо, але вони ще не можуть прийти до цього через свій ключовий страх перед війною, як такою. Ми у різних просторах перебуваємо", – резюмував радник Єрмака.

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