Будуть гарні новини: у Повітряних силах сказали, яких сюрпризів чекають для ППО
У 2024 році Україна отримає від західних партнерів засоби протиповітряної оборони та ракети до них. Також наша держава очікує сюрпризів. Можливо, це буде авіаційне посилення.
Пріоритет – це боєприпаси до систем ППО. Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Сюрпризи для Повітряних сил
Юрій Ігнат зазначив, що ракети завжди є в пакетах допомоги від різних країн, які можуть собі дозволити віддати Україні певну кількість своїх запасів або виготовити їх на підприємствах. Також Повітряні сили очікують на сюрпризи від партнерів.
Щодо сюрпризів. Ми очікуємо гарних новин про додаткові системи, технології, не лише про вогневі засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Це теж дуже важливо саме для Повітряних сил. Можливо, буде інформація щодо нашої авіаційної коаліції, яка працює теж. Можливо, авіаційне посилення, якісь гарні новини щодо F-16 чи іншої техніки,
– підкреслив він.
Потрібно дочекатися гарних новин. Зрозуміло, всю інформацію не зможуть опублікувати. Повідомлять про те, що країни-партнери та Україна будуть вважати за потрібне.
"Тому чекаємо, але пріоритет – це боєприпаси до систем протиповітряної оборони, які постійно нами використовуються для відбиття повітряного нападу", – додав речник.
"Рамштайн-19": головне
- У середу, 14 лютого, у Брюсселі відбулась 19 зустріч у форматі "Рамштайн". Перед засіданням у Брюсселі вперше провели засідання коаліції ППО на рівні міністрів оборони на чолі з Німеччиною разом з Францією. До коаліції долучились 15 країн. Партнери підписали Меморандум про наміри щодо створення коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони для України.
- Також Німеччина оголосила про доєднання до бронетанкової коаліції. Міністр оборони держави Борис Пісторіус повідомив, що у 2024 році Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну, ніж це було минулого року.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що під час засідання "Рамштайн-19" українські представники разом з партнерами обговорювали постачання винищувачів F-16 в Україну. За його словами, зараз відбувається фінальний етап щодо передавання цих літаків для українських пілотів.