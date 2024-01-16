Брюссель перевіряє виконання членами ЄС постачання зброї Україні на вимогу Шольца, – FT

Наразі Брюссель перевіряє дані щодо надання озброєння для України від країн-членів ЄС після початку повномасштабної війни. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на збільшенні військової допомоги Києву.

Раніше стало відомо, що у Німеччині зростає політичний тиск на Шольца щодо затримки надання Taurus для нашої держави. Водночас у Бундестазі висловили обурення щодо повільного постачання озброєння для України.

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Перевірка надання озброєння для України

Як зазначає FT, Дипломатична служба ЄС і Служба зовнішніх дій (EEAS) проводять перевірку постачання зброї для нашої держави після повномасштабного вторгнення Росії. Три дипломати ЄС зазначили, що EEAS має намір подати свої висновки столицям країн перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 1 лютого.

Один із дипломатів розповів, що перевірка спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS. Служба зовнішніх дій вже відчула опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення щодо перевірки було ухвалено після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца. Минулого тижня він наголосив на підрахуванні та порівнянні військової допомоги для України.

Постачання зброї для України, заплановані на цей час більшістю країн-членів ЄС, надто малі. Нам потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року,

– зауважив Шольц.

Відомо також, що його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС стосовно обіцяних раніше постачань.

Фінансування для нашої держави

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, Німеччина взяла на себе найбільші зобов'язання ЄС щодо постачання зброї з точки зору вартості. Мовиться про надання понад 17 мільярдів євро до 31 жовтня 2023 року.

Така кількість допомоги майже вп'ятеро перевищує вартість зобов'язань Данії.

Попри те, що подібні висловлювання здебільшого витлумачені як претензія до передових держав Євросоюзу, зокрема Франції та Італії, заклик Шольца був приватно підтриманий високопосадовцями в Брюсселі. Вони вважають, що деякі держави могли б надати Києву більше зброї у критичний момент.

Водночас деякі країни ЄС, окрім Німеччини, наполягають на розширенні спільного Європейського фонду миру (EPF), який частково фінансує постачання зброї в Україну. Це необхідно для того, щоб поділити тягар витрат та збільшити масштаби надання.

Фонд не отримував підтримки ще з червня 2023 року. Тому, 27 держав-членів блоку не змогли домовитися про створення допомоги у розмірі 5 мільярдів євро на рік для України.

Ми маємо переконатися, що EPF повернувся у потрібне річище і ми можемо знову використати його для подальших траншів підтримки України,

– цитує FT одного із дипломатів ЄС.

Зменшення надання допомоги Києву

Видання також зазначає, що протягом останнього часу військова та фінансова допомога нашій державі від країн Заходу значно зменшилася.

Це обмежило здатність України захищатися від атак Росії та розпочинати контрнаступальні операції. Водночас з'явилися побоювання, що готовність допомогти Україні слабшає після майже двох років війни.

Наразі Брюссель і Вашингтон щосили намагаються знайти компроміс, який дозволив би їм виділити нові пакети фінансової допомоги Києву на загальну суму близько 110 мільярдів доларів.

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