США постачатимуть зброю Україні, поки Росія не виведе війська

Сполучені Штати Америки продовжать надавати Україні військову допомогу до моменту, коли Росія виведе свої війська.

Про це заявив заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН, передає 24 Канал.

Читайте також "Час настав": Нуланд заявила, що Вашингтон повинен допомогти Києву в ураженні цілей у Росії

Позиція США

Роберт Вуд сказав, що участь міжнародної спільноти у Саміті миру по Україні, який відбудеться у Швейцарії в червні, відповідає цілям Ради безпеки ООН для підтримки міжнародного миру та безпеки.

Поки Росія не припинить свої атаки та не виведе війська з України, США будуть й далі віддані тому, щоб надавати Україні все необхідне для захисту своєї країни,

– підкреслив він.

Варто зазначити, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. Також протягом декількох тижнів може бути підписана двостороння угода про гарантії безпеки.

Чиновник наголосив, що Вашингтон передає Києву боєприпаси, бронетехніку, ракети та засоби протиповітряної оборони, забезпечуючи їх якнайшвидше доставлення до лінії фронту. Особливу увагу, за словами Блінкена, приділяють Patriot та іншим засобам ППО.

Україна попросила дозволу бити американською зброєю по Росії