США постачатимуть зброю Україні, поки Росія не виведе війська
Сполучені Штати Америки продовжать надавати Україні військову допомогу до моменту, коли Росія виведе свої війська.
Про це заявив заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН, передає 24 Канал.
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Позиція США
Роберт Вуд сказав, що участь міжнародної спільноти у Саміті миру по Україні, який відбудеться у Швейцарії в червні, відповідає цілям Ради безпеки ООН для підтримки міжнародного миру та безпеки.
Поки Росія не припинить свої атаки та не виведе війська з України, США будуть й далі віддані тому, щоб надавати Україні все необхідне для захисту своєї країни,
– підкреслив він.
Варто зазначити, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. Також протягом декількох тижнів може бути підписана двостороння угода про гарантії безпеки.
Чиновник наголосив, що Вашингтон передає Києву боєприпаси, бронетехніку, ракети та засоби протиповітряної оборони, забезпечуючи їх якнайшвидше доставлення до лінії фронту. Особливу увагу, за словами Блінкена, приділяють Patriot та іншим засобам ППО.
Україна попросила дозволу бити американською зброєю по Росії
- Наразі Україна може бити по території Росії, проте лише власною зброєю. Дозвіл на застосування західного озброєння значно полегшив би роботу Збройних Сил.
- Володимир Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії. Проте ніяких зрушень станом на зараз немає.
- The Wall Street Journal пише, що за даними деяких американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня та стосується ударів американською зброєю по цілях у Росії, станом на сьогодні розглядається.
- Якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, підтримуючи при цьому Україну.