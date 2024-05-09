США відправлять Україні нові партії зброї протягом найближчих тижнів, – Держдеп
Сполучені Штати мають оголосити про постачання нових пакетів допомоги Україні. Це вже станеться найближчими тижнями.
Про це під час брифінгу із журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів, передає 24 Канал.
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США анонсують нові пакети допомоги у найближчі тижні
У своїй заяві Міллер підкреслив, що рішення про збільшення чисельності української армії лежить винятково на Україні. Однак Сполучені Штати будуть продовжувати надавати військову допомогу та підтримувати економіку України, щоб "привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах".
І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті,
- пояснив він.
Речник Державного департаменту США також розкрив плани щодо майбутніх оголошень про постачання зброї в Україну протягом найближчих тижнів.
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Сполучені Штати вже надавали допомогу Україні
- Президент США Джо Байден 24 квітня підтвердив, що Сполучені Штати готують новий пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Пакет допомоги включатиме боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та бронетехніку. Це рішення було прийнято після того, як Байден підписав законопроєкт про виділення Україні 61 мільярда доларів допомоги.
- Цей пакет включає ракети RIM-7 і AIM-9M для систем протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, бойових машин піхоти Bradley, протитанкові ракети TOW, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
- Також міноборони Сполучених Штатів спрямує 6 мільярдів на виготовлення, зокрема, засобів перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Усі ці засоби підуть на допомогу Україні. Замовлення отримають компанії американського військо-промислового комплексу, а сам пакет допомоги в межах ініціативи підтримки України є найбільшим в історії США.