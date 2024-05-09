США відправлять Україні нові партії зброї протягом найближчих тижнів, – Держдеп

Сполучені Штати мають оголосити про постачання нових пакетів допомоги Україні. Це вже станеться найближчими тижнями.

Про це під час брифінгу із журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів, передає 24 Канал.

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США анонсують нові пакети допомоги у найближчі тижні

У своїй заяві Міллер підкреслив, що рішення про збільшення чисельності української армії лежить винятково на Україні. Однак Сполучені Штати будуть продовжувати надавати військову допомогу та підтримувати економіку України, щоб "привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах".

І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті,

- пояснив він.

Речник Державного департаменту США також розкрив плани щодо майбутніх оголошень про постачання зброї в Україну протягом найближчих тижнів.

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Сполучені Штати вже надавали допомогу Україні