Ленд-ліз ніде взяти зараз: політолог пояснив, як він працює
Ленд-ліз передбачає зброю, за яку потрібно платити. Зараз в України нема грошей, щоб самостійно купити необхідне озброєння.
Це 24 Каналу зауважив політолог Микола Давидюк. За його словами, саме після підписання ленд-лізу почали надавати більше зброї для ЗСУ безплатно.
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"Ленд-ліз тоді був насправді більш потрібний як "прорубувач" великого вікна для постачання зброї. Бо потім почали надавати її безкоштовно. За ленд-ліз треба платити", – пояснив він.
Гроші на озброєння
Микола Давидюк зазначив, що Україна може заплатити заарештованими російськими активами, але поки такої угоди нема. Навіть якщо нашій державі порадять взяти ленд-ліз, то позичити для цього гроші нема у кого.
Я думаю, що на ленд-ліз зараз нам ніхто не закладуть стільки грошей. Вільної зброї на складах нема, щоб сказати: "Ви дайте нам зброю, а ми повернемо, коли розбагатіємо". Всю зброю треба замовляти,
– сказав політолог.
Він наголосив, що Захід надає Україні зброю, техніку та боєприпаси. Однак ЗСУ потрібно значно більше.
Військова допомога Україні: останні новини
- Адміністрація президента США 4 грудня направила до Конгресу термінове звернення. Білий дім просить конгресменів виділити гроші на військову та фінансову допомогу Україні. Річ у тім, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.
- Сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд заявив, що пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю у Конгресі США можуть остаточно схвалити до кінця 2023 року.
- Видання The Hill написало, що Президент України Володимир Зеленський 5 грудня на закритому брифінгу звернеться до сенаторів США. Цей виступ відбудеться за день до того, як Сенат має проголосувати, чи перейти до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів – для України.