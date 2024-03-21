Буде достатньо зброї, – Подоляк сказав, як ЗСУ зможуть її використати
Україна продовжує боротьбу з агресором на полі бою та відчуває постійну нестачу боєприпасів. 19 березня відбулась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн", на якій партнери домовились про виділення нової допомоги Україні.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що кількість зброї, яка постачатиметься в Україну в рамках підтримки європейськими країнами, збільшується. Водночас враховуючи інтенсивність і масштаб війни, дефіцит озброєння буде відчуватися. Проте такі самі проблеми має і ворог.
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До дронової коаліції доєдналися нові країни
Він наголосив, що у наших партнерів є можливість закупляти для України додаткові снаряди. Це ініціатива не тільки Чехії, є низка інших країн, які профінансували закупівлі боєприпасів і готові далі це робити.
Тому ми все ж таки вийдемо на ті параметри, про які говорив Жозеп Боррель, щодо кількості снарядів на місяць. Йдеться про щонайменше 150 – 250 тисяч снарядів великих калібрів,
– зазначив радник глави ОПУ.
Також за підсумками "Рамштайна-20" до дронової коаліції доєдналися нові країни. Це дуже важливо, на його думку, тому що завдяки FPV-дронам частково можна компенсувати дефіцит певних снарядів.
"Тому треба суттєво нарощувати виробництво дронів. Це вже відбувається у європейських країнах і, безумовно, в Україні", – наголосив Подоляк.
Будуємо далекобійні ракети
Ще один напрямок – найпріоритетніший – це далекобійні ракети. Вони є дуже ефективними, тому що дозволяють суттєво впливати на можливість Росії логістично підвозити додаткові ресурси.
В Україні, за словами радника глави ОПУ, будуються далекобійні ракети. Також є активні переговорні майданчики, на яких обговорюється суттєве нарощування виробництва в країнах-партнерах ракет і збільшення постачання в Україні.
"Все нарощується, і в нас буде достатньо зброї, принаймні для того, щоб вести ефективні оборонні дії, і концентруватись на певних напрямках для проведення активних контрдій", – підкреслив Михайло Подоляк.
Більше про військову допомогу Україні
- 19 березня пройшла 20-та зустріч в форматі "Рамштайн", під час якої були обговорені та ухвалені важливі питання щодо підтримки України. На засідання Контактної групи з питань оборони України виступив міністр оборони США Ллойд Остін, який зазначив, що Сполучені Штати "не допустять, щоб Україна програла". Також цього не дозволить коаліція партнерів Києва.
- Під час зустрічі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна надасть новий пакет допомоги ЗСУ. Також він зазначив, що існує прогрес щодо закупівлі боєприпасів для України. Пісторіус наголосив, що для цього доклав зусиль президент Чехії Петр Павел.
- Також Німеччина разом з Фінляндією та Канадою приєдналась до ініціативи Чехії, яка закупила близько 800 тисяч снарядів для України. Також було знайдено ще 700 тисяч боєприпасів, які можна придбати додатково. Німеччина готова оплатити 180 тисяч снарядів для ЗСУ.