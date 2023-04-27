Приїхав підтримати Україну: в ОП провели брифінг з радником Сунака з питань нацбезпеки Британії

Андрій Єрмак 27 квітня зустрівся з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки – Тімоті Барроу. Політики обговорили посилення військової підтримки української армії.

Єрмак також висловив сподівання, що Сполучене Королівство й надалі допомагатиме Україні без будь-яких "червоних ліній" чи обмежень. Крім цього, він подякував Барроу за вже надану Британією військову допомогу.

Дивіться також Під ударом Марченко – дружина Медведчука: Британія розширила санкційний список проти Росії

Що обговорювали глава ОП та радник Сунака

Голова ОП 27 квітня провів брифінг для делегації Великої Британії на чолі з радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Андрій Єрмак назвав британського політика "великим другом України" і сказав, що "з ним вийшла дуже ефективна зустріч".

Андрій Єрмак зустрівся з Тімом Барроу / Фото Офіс Президента:

Крім цього, глава Офісу Президента наголосив, що Британія надає Україні безпрецедентну допомогу і постачає всю необхідну техніку та озброєння.

Ми завжди пам’ятатимемо про внесок Великої Британії в нашу майбутню перемогу над агресором. Це буде наша спільна перемога,

– підкреслив Єрмак.

На зустрічі був також присутній і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповів про загальну ситуацію на фронті й перебіг формування нових бригад сил оборони України. Пізніше по відеозв'язку приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зі свого боку Барроу запевнив, що Британія надалі допомагатиме нашій країні до повної перемоги над Росією у війні.

Тімоті Барроу також зустрівся з Володимиром Зеленським

Напередодні брифінгу радник прем'єр-міністра Британії мав зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. На ній очільник нашої держави відзначив "лідерську позицію Британії щодо оборонної підтримки" і закликав надалі допомагати українським військовим.

"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", – зауважив Зеленський.



Володимир Зеленським зустрівся з Тімоті Барроу / Фото Офіс Президента

До того ж президент України розповів про важливість передачі військових літаків західного зразка і попрохав Велику Британію взяти на себе "лідерство у формуванні повітряної коаліції".



Президент України та радник з національної безпеки Британії обговорили військову допомогу Україні / Фото Офіс Президента

Наостанок, політики обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться влітку 2023 року у Вільнюсі. Зеленський очікує від цього заходу конкретних рішень щодо закінчення війни в Україні та посилення безпеки Європи.

Військова допомога Україні від Британії: останні новини