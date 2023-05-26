Підсумки "Рамштайну": у міноборони Литви оголосили про потужну військову допомогу

Литва продовжує підтримувати Україні у війні з Росією. Власне, ця держава оголосила про пакет військової підтримки нашої держави. У ньому будуть боєприпаси, пайки для військових, антидронові системи та інше.

У четвер, 25 травня, була зустріч партнерів нашої держави у форматі "Рамштайн". У ній взяв участь, зокрема, міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він презентував новий пакет військової допомоги.

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Допомога від Литви

Як зазначив політик, Литва передасть Збройним Силам протидронові комплекси, снаряди, сухі пайки та важливе військове обладнання.

Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування та захист. Лише перемога України допоможе відновити мир і стабільність на євроатлантичному просторі,

– сказав міністр, наголосивши, що його країна й надалі буде підтримувати Україну до перемоги.

Окрім того, він констатував, що Литва масштабує навчання українських військових та збільшить чисельність інструкторів задля цього.

Цьогорічна військова підтримка від Литви, окрім підготовки солдатів, передбачає передачу військового обладнання та техніки, лікування та реабілітацію солдатів, а також внески до міжнародних фондів,

– йдеться у повідомленні міноборони країни.

Партнери роблять кроки щодо F-16

Західні союзники після місяців вагань все-таки ухвалили позитивне рішення стосовно дозволу на тренування наших військових на багатоцільових винищувачах F-16.

Власне, про це оголосив президент США Джозеф Байден на саміті країн "Великої сімки" в Хіросімі, що в Японії.

Під час цього ж заходу глава нашої держави Володимир Зеленський запевнив, що не має сумнівів у тому, що Збройні Сили отримають потужну авіацію від партнерів.

Водночас слід сказати, що скільки саме літаків нам передадуть партнери та коли це станеться, – невідомо.

Однак з кожним днем все більше держав долучається до коаліції з тренувань наших пілотів на F-16. Хоча й варто сказати, що її лідерами є такі країни, як Велика Британія, Данія та Нідерланди.

Військова підтримка Литвою нашої держави від початку повномасштабного вторгнення уже майже досягла суми у 465 мільйонів євро.