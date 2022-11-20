Нова потужна допомога від Німеччини: до України їдуть боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети
Джерело:Федеральний уряд Німеччини
Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна надала Силам оборони черговий пакет допомоги.
Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, українські захисники отримають боєприпаси для РСЗВ MARS II.
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Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових. До України їдуть:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);
- 1 навантажувач (загалом – 4);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);
- 10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.
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Німеччина допоможе Україні відновити об'єкти енергетичної інфраструктури
В інтерв'ю ARD міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що її країна продовжуватиме надавати Україні допомогу через удари російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про:
- постачання генераторів,
- ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.
Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні,
– наголосила Шульце.
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Україна отримує допомогу від партнерів: коротко
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Силам оборони України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою державу у виснажливих зимових умовах.
- Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим.
- Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала й Іспанія. Мовиться про системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.
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