Нова потужна військова допомога від Німеччини: що поїде в Україну

Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна надала черговий пакет допомоги.

Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, Сили оборони отримають датчики захисту від дронів і глушників.

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Німеччина надасть новий пакет допомоги

У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових.

У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро. Додаткові гроші призначені в першу чергу на користь України,

– мовиться у повідомленні.

Згідно з затвердженим планом, Сили оборони України отримають:

боєприпаси до реактивної системи залпового вогню MARS II;

8 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

39 прикордонних патрульних машин;

запасні частини великокаліберного кулемета М2;

30 MG3 для броньованих евакуаційних машин;

116 польових обігрівачів;

28 датчиків захисту від дронів і глушників;

20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів;

4 навантажувачі.

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Україна отримує допомогу від партнерів: коротко

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Збройним Силам України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.

Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить армію та зробить небо безпечнішим.

Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. Зокрема, мовиться про системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

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