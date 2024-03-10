Аргумент для громадян США: чому республіканці готують свій пакет допомоги Києву
За даними ЗМІ, республіканці в Палаті представників розробляють власний законопроєкт про допомогу для України. Там йде акцент на кредити, а не на просте виділення коштів. Цього не потрібно боятися. Але головне питання – навіщо вони це роблять.
Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що перипетії з військовою допомогою для України від США тривають вже досить довго. Спершу республіканці хотіли, щоб туди додали питання кордону з Мексикою. Потім відступили від цього, а згодом знову почали за це говорити.
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Потім республіканці почали говорити про те, щоб прибрати із законопроєкту гуманітарну допомогу. Зараз вже йдуть розмови про альтернативний законопроєкт.
Мені здається, що там є певна команда щодо затягування цього процесу. А створення альтернативних законопроєктів – один із таких варіантів,
– сказав Ус.
Чи є ризик, якщо будуть кредити
Як наголосив Ус, у фінансових колах є такий жарт. Якщо комусь виділяють гранти, то це дають гроші, аби ви відчепилися. Якщо ж дають кредити – то розраховують на те, що ви ці гроші повернете. Відповідно кредити для України містять в собі зацікавлення партнерів, аби Київ таки переміг у цій війні.
Крім того, Україна отримує кредити від Європейського Союзу. Але там надзвичайно лояльні умови. Якщо таке ж буде від США – то проблем немає.
ЄС дає нам кредити на 35 років. Відсотки там незначні. І Україна може їх не виплачувати, якщо буде здійснювати реформи. Отож, головне – умови кредитів. Якщо вони будуть доволі пільговими і стосуватимуться періоду 30+ років, то не вбачаю в цьому проблем,
– сказав Ус.
Це буде аргументом для певної кількості громадян США, яким не подобається, що Україні буцімто просто дають гроші. Хоча відомо, що переважна більшість з цих грошей йде у військово-промисловий комплекс Штатів, що створює додаткові робочі місця. Про це потрібно регулярно говорити.
Військова допомога від США: коротко
- За даними ЗМІ, республіканці з Палати представників та спікер Майк Джонсон готують альтернативний законопроєкт щодо допомоги в Україні. Там будуть кредити. Це буцімто роблять для того, аби не відштовхнути консерваторів, які проти військової допомоги. Якщо процес піде нормально, то законопроєкт можуть ухвалити аж у квітні.
- Пентагон та адміністрація Джо Байдена закликають Конгрес ухвалити теперішній пакет допомоги. Згідно з ним Україна має отримати допомогу на понад 60 мільярдів доларів.
- 13 лютого Сенат США проголосував за цей законопроєкт. Але його ще мають ухвалити у Палаті представників.