У Байдена оголосять ще один військовий пакет Україні: коли це станеться

США незабаром виділять ще один пакет військової допомоги Україні. Американці намагаються пришвидшити постачання озброєння оборонцям на тлі посилення російського наступу на півночі Харківщини.

Вашингтон анонсує новий пакет допомоги для Києва найближчими днями. Про це повідомив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван.

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Пакет за пакетом

У Білому домі продовжують надавати Києву допомогу у рамках схваленого Конгресом законопроєкту про фінансування потреб України у розмірі 60 мільярдів доларів.

США виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів,

– наголосив Салліван.

Крім того, він додав, що частина озброєння, з раніше оголошеного пакету, вже прибула в Україну.

Нагадаємо, що після того, як стало відомо про прорив кордону на півночі Харківщини 10 травня США повідомили про виділення пакету допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пентагон оприлюднив список озброєння, яке надішлють нашим захисникам. Серед нього: додаткові боєприпаси для Patriot та NASAMS, зенітні ракети Stinger, HIMARS, 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протитанкові системи Javelin та AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси тощо.

Речник Білого дому Джон Кірбі пояснив, що забезпечити швидке постачання частини цього озброєння вдалося досягти завдяки тому, що вона заздалегідь була розміщена на складах у європейських державах. Водночас для доставки в Україну решти техніки та зброї потрібно більше часу.

Зазначимо, що через день після початку наступу росіян на Харківщині Держдеп погодив продаж Україні трьох установок HIMARS. Їх раніше для Києва пообіцяла викупити Німеччина.

У США прокоментували наступ на Харківщині

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що наступ Росії не був неочікуваним для США. Кремль готувася до нього, поки Конгрес вагався із ухваленням допомоги Україні.

Кірбі припустив, що окупанти посилять наступ на Харків. Вони збільшать інтенсивність вогню і перекинуть на Харківщину додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

Водночас у Білому домі не очікують серйозних проривів росіян. Із надходженням допомоги від США Україна отримає можливість протистояти ворожим атакам протягом 2024 року.