Новий та надійний: у США заявили про пакет допомоги Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що 21 червня оголосить про новий пакет допомоги Україні. Це станеться на конференції у Лондоні, присвяченій заохоченню приватних компаній інвестувати в український бізнес.

На лондонській конференції, де будуть присутні Ентоні Блінкен та голова МЗС Великої Британії, обговорюватимуть способи залучити приватні компанії до інвестицій у відновлення України. Наразі відомо, що Україні потрібно 40 мільярдів доларів тільки для реалізації першої частини плану відбудови.

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Новий пакет допомоги від США

Про те, що США надасть Україні новий пакет допомоги, держсекретар заявив 20 червня на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну скільки завгодно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому.Ми продовжуватимемо виконувати це зобов’язання, в тому числі через новий надійний пакет допомоги США, який я зможу оголосити завтра,

– заявив Блінкен.

На конференції, на якій були присутні обидва політики, мовилося про заохочення приватного сектора інвестувати у відновлення України після війни з Росією. Водночас Блінкен наголосив, що Київ має продовжувати проводити реформи, тоді як світ має знайти спосіб запропонувати компаніям страхування від пошкоджень внаслідок війни.

Для відновлення Україні необхідні 40 мільярдів доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для відновлення України у найкоротші терміни необхідно залучити гроші те тільки з державного, але і з приватного сектора. Він пояснив, що для реалізації лише першої частини "плану Маршалла" Україні необхідні 40 мільярдів доларів.

Високопоставлений український чиновник напередодні конференції розповів, що ці кошти, зокрема, необхідні для поновлення безвугільної сталеварної промисловості. Загальні ж витрати будуть просто величезними. У березні Світовий банк, Україна, Європейська комісія та ООН оцінили, що витрати тільки за перший рік війни становили 411 мільярдів доларів. Тож зрештою вартість відновлення України після війни може перевершити і трильйон доларів.

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