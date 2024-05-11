Частина озброєння з останнього пакету допомоги від США вже на фронті, – Білий дім
Джерело:Reuters
Одразу після того, як Конгрес схвалив фінансування, США виділили пакет військової допомоги для України. У Білому домі повідомили, що частина з обіцяного озброєння уже перебуває на фронті.
Джон Кірбі розповів, що частина зброї вже була розміщена на складах у європейських країнах, що дозволило організувати швидке постачання. Для доставки решти озброєння та техніки на поле бою потрібен додатковий час.
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Частина озброєння вже знаходиться на полі бою
Кірбі повідомив, що "деяке" озброєння вже доставлене на позиції ЗСУ та активно використовується.
Дещо з першого пакету оборонної допомоги – який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, коли президент підписав його – вже потрапило на поле бою, до рук українських військових,
– повідомив радник Білого дому.
Втім, з міркувань безпеки, він не повідомив, яку саме зброю отримали українські захисники.
За словами Кірбі, швидкого постачання вдалося досягти завдяки тому, що частину озброєння було заздалегідь розміщено на складах у європейських державах. Водночас для доставки в Україну решти техніки та зброї знадобиться більше часу.
"Міністерство оборони (США. – 24 Канал) буквально перевертає небо та землю, щоб зробити це якнайшвидше. І зараз ще триває робота над поставками, які залишились у попередньому пакеті", – підкреслив він.
Військова допомога для України: останні новини
- Також у США 10 травня оголосили про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть додаткові боєприпаси для ППО Patriot і NASAMS, системи HIMARS, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські боєприпаси та багато іншого.
- Зокрема, Держдеп США схвалив продаж Україні трьох HIMARS за які заплатить Німеччина. Орієнтовна вартість техніки – 30 мільйонів доларів.
- Водночас, Володимир Зеленський заявив, що не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Президент закликав прискорити постачання.