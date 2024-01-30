Зробив дуже ризиковану ставку: чому Трамп не хоче компромісу щодо допомоги Україні
У США активно готуються до виборів, які заплановані на осінь 2024 року. Дональд Трамп лідирує у праймеріз, відтак стане єдиним кандидатом від Республіканської партії. Він готовий на все, щоб перемогти Джо Байдена й, на жаль, від цього може постраждати Україна.
Зараз Трамп має потужний вплив на сенаторів і особливо на конгресменів-республіканців. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, пояснивши, це тим, що політик фактично вже є визначеним кандидатом від цієї партії.
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Україна стала заручницею конфлікту
Дональд Трамп суттєво формує внутрішню, електоральну політику Республіканської партії. Він може впливати на те, хто висуватиметься в Конгрес США, який переобиратимуть одночасно з президентом, а також на висування деяких сенаторів.
Через це сенатори, конгресмени, навіть ті, які симпатизували Україні, змушені орієнтуватися на Трампа, тому що інакше у них можуть виникнути проблеми навіть з самою можливістю висунутися від Республіканської партії.
Проблема не тільки в Україні. Ми, так само як Ізраїль і Тайвань, стали заручниками конфлікту. Зараз головна проблема – це кордон з Мексикою, міграційне законодавство. І тут помітно, що Трамп зробив дуже ризиковану ставку,
– підкреслив Володимир Фесенко.
Замість того, що знайти збалансоване, компромісне розв'язання конфлікту, як це роблять у демократичних країнах, серед яких і є США, – Трамп вирішив підняти ставки. Зараз він фактично руйнує будь-яку основу для компромісу, адже хоче, щоб Байден повністю програв.
"Хай буде ризик для кордону, хай ще рік будуть проблеми з нелегальною міграцією, але для Трампа саме це питання має стати головним під час виборчої кампанії. Йому важливо, щоб Байден повністю провалився", – додав політолог.
Чи можуть знайти інше рішення для отримання допомоги
Затримки з коштами для України, Ізраїлю і Тайваню стали наслідком політичної боротьби у США. У цій ситуації сторонам треба шукати компроміси, наприклад, домовлятися, щоб за військову допомогу голосували окремо, не прив'язуючи це питання до кордону з Мексикою.
Однак здається, що Трамп у жодному разі не хоче домовлятися з Байденом і шукати хоч якихось компромісів. Саме це і становить серйозну проблему.
На жаль, ризики справді досить великі. Наскільки я розумію, зараз тривають, напевно, останні спроби знайти компроміси, адже мовиться про інтереси США: внутрішню безпеку, безпеку на кордоні та зовнішньополітичні інтереси,
– зауважив Фесенко.
Крім цього, неприйняття рішення про виділення коштів стане серйозним ударом по міжнародній безпеці США. Тому зараз країна шукає додаткові варіанти, щоб якось це зробити.
"Були домовленості з Грецією, щоб вони дали нам черговий пакет військової допомоги зі своїх запасів, а США потім це компенсують. Також збільшується допомога від країн Євросоюзу, Великої Британії", – розповів політолог.
На жаль, проблему не можуть повністю компенсувати західні партнери, але залишається надія на те, що політикам вистачить раціональності й компроміси все-таки будуть знайдені.
Трамп зробив ставку на дуже агресивну боротьбу й це проблема, яка може призвести до серйозної внутрішньополітичної кризи,
– підсумував Володимир Фесенко.
Що відомо про військову допомогу США
- ЗМІ пишуть, що Конгрес наближається до укладання угоди з адміністрацією Байдена щодо нових заходів прикордонного контролю. Раніше повідомлялося, що президент США готовий йти на поступки у питаннях міграційної політики, якщо це дозволить розблокувати військову допомогу Україні. Мовиться про 60 мільярдів доларів.
- У Білому домі заявляли, що зволікання з ухваленням рішення може спричинити катастрофічні наслідки для України. Щобільше, координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що затягування процесу похитне американське лідерство у світі. Він згадав, що раніше США надавали Україні критичну допомогу, на що орієнтувалися інші союзники.
- Володимир Зеленський висловив сподівання, що США все-таки проголосують за виділення коштів. За його словами, Європа не зможе надавати зброю та фінанси на такому рівні, як Сполучені Штати. Він додав, що Владімір Путін неодмінно скористається цією ситуацією. Також це буде сигналом, що НАТО вже не таке міцне.