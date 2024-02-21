І Росія, і Захід уже програли війну в Україні, – Піонтковський

Російська агресія проти України почалася задовго до 24 лютого 2022 року. Цього дня вона лише перейшла у нову, "гарячу" фазу, у якій вже можна виокремити переможців і переможених.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що Владімір Путін мав дуже амбітні цілі так званої "сво". Він кинув виклик не тільки Україні, але й всьому Заходу.

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Захід психологічно не був готовий до такої війни

"У цій війні є 2 сторони, які програли, перша – Росія. Всі пам'ятають її плани. Владімір Путін почав війну з ультиматумом до країн НАТО. У своєму зверненні він погрожував Заходу та обіцяв наслідки, якщо хтось втрутиться", – зауважив російський публіцист зі США.

Варто згадати, що Путін хотів захопити Україну за 3 дні, а своїх солдатів відправляв з парадною формою та значками "за взяття Києва". Але за 2 роки війни окупанти тільки можуть вихвалятися захопленням Авдіївки, за яку поклали більше життів, ніж за 10 років боїв в Афганістані.

Перспективи війни для Росії дуже несприятливі – це тільки поразка. А другий, хто програв, – Захід, який виявився не готовим до війни найперше психологічно. А те, що ми бачимо зараз, – це провал всієї американської політичної системи,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Вже чотири місяці триває обговорення законопроєкту про допомогу Україні, який запропонував Джозеф Байден. Але так зване "крило Дональда Трампа" у Республіканській партії відкрито саботує цей закон. Конгресмени маніпулюють та шукають будь-які способи, щоб не допустити голосування.

Трамп залякує республіканців. Вже остаточно залякали спікера Майка Джонсона, якому погрожують зняттям з посади,

– додав Піонтковський.

За його словами, американська система праймеріз порушує об'єктивний перебіг голосування. Наприклад, всі опитування показують, що кандидатка Ніккі Гейлі має популярність серед людей, у неї велика підтримка. Але для того, щоб дійти до виборчих перегонів, їй треба подолати "сито" республіканських праймеріз, що майже неможливо.

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