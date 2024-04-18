Трамп перетиснув, – політолог про зміну позиції Джонсона щодо допомоги Україні

Ситуація з військовою допомогою від США почала рухатися вперед. У будь-якому випадку це добре. Але потрібно таки дочекатися, щоб усе ухвалили і щоб не було зайвих проблем.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що військова допомога від США дійсна почала рухатися вперед. Але не потрібно завчасно тішитися. Краще просто спокійно дочекатися, аби усе ухвалили без жодних проблем.

Дивіться також Новий план Трампа – Джонсона: що задумали в США та чи отримає Україна 60 мільярдів допомоги

Чому процес пішов вперед

Як нагадав Лісний, свого часу навколо військової допомоги для України було багато перепон. Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовлявся голосувати за законопроєкт від Сенату; вів обговорення; говорив про тему захисту кордону. І тут все різко змінилося – і процес пішов вперед.

Я думаю, що тут Трамп все перетиснув. Зараз він може продати виборцю, що він дотиснув демократів – і буде кредит, а не грант для України. Демократи теж можуть це подати як перемогу. Щось на кшталт "ми впиралися, як могли, але вже не могли зволікати. Маємо допомагати Україні разом з республіканцями". Але загалом сумно, що ми є глядачами такого собі карткового будинку,

– сказав Лісний.

Такі процеси свідчать, наскільки дрібною стала американська політика. Вони готові жертвувати геополітичними викликами заради власної вигоди. Очевидно, що за цим спостерігають різні авторитарні режими на кшталт Росії, Ірану, Китаю тощо. Штати мають показувати свою міць та рішучість, аби в диктаторів не було бажання змінювати щось у світі на свою користь.

Військова допомога для України: коротко