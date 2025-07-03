Зеленський зробив нову заяву призупинення поставок зброї від США

США призупинили постачання Україні частини озброєння, яке є для неї критично важливим. Президент Зеленський прокоментував цю неприємну ситуацію.

3 липня президент Зеленський перебуває із візитом у Данії. Спільно з прем'єркою країни Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він поспілкувався зі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Пауза в озброєнні для України

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки. Він зауважив, що є певні види озброєння, які Європа, на жаль, не може надати. Передусім, йдеться про ракети для Patriot, системи ППО.

Київ покладається і на власне українське виробництво. "Нам потрібно для нього більше фінансування", – додав політик.

Він також зазначив, що завтра або в найближчі дні проведе телефонну розмову з Трампом щодо питання допомоги..

Нагадаємо, що Сполучені Штати призупинили постачання деякої військової допомоги Україні, щоб оцінити стан своїх запасів зброї. У Пентагоні вважають, що адміністрація Байдена бездумно роздавала зброю протягом чотирьох років, не оцінюючи свої запаси.