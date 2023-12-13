Байден оголосив про пакет допомоги Україні на 200 мільйонів: що хотів цим показати

Сполучені Штати виділили новий пакет допомоги Україна. Це – дружній крок від президента США Джо Байдена.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, прокоментувавши новий пакет допомоги від США на 200 мільйонів доларів.

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Що означає цей крок Байдена

Як вважає Рашкін, Байден хотів показати усім, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати Україну. А робота над рішенням про 61 мільярд доларів для Києва триває.

Україна не наодинці опинилася в такій ситуації. Без військової допомоги залишається Ізраїль, який також чекає на ухвалення спільного пакету про військову допомогу.

Гроші зараз виділяються – "зішкрябують" з усього, з чого тільки можуть. Це говорить про те, наскільки адміністрація Байдена віддана перемозі України і наскільки вони готові робити все, щоб допомагати Україні,

– зазначив Рашкін.

11 грудня Володимир Зеленський прибув з візитом до США. Він зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном. А згодом була зустріч з Джо Байденом

Про це також свідчить те, що Байден готовий піти на компроміс із демократами у міграційному питанні. Його не могли вирішити упродовж близько 20 років. А зараз, найімовірніше, процес зарухається. Це також потрібно розглядати в контексті України. Адже Байден готовий піти на такий крок, аби допомога Києву нарешті пішла.

Тут вони готові вирішити міграційне питання. Україна важлива, бо Байден хоче перемогти на виборах. А також – перемога України – це важлива частина національної безпеки США,

– сказав Рашкін.

Допомога від США: коротко