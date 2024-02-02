"Чекатимемо на цей сюрприз": що анонсують гучні заяви політиків США

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд озвучила свій прогноз на 2024 рік. Вона впевнена, що Путіна чекають "сюрпризи" на полі бою. Ця заява сказана не просто так.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Вікторія Нуланд – чиновник високого рівня, яка входить до найближчого оточення Байдена. Вона є правою рукою держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Нуланд курує напрямок України ще з часів президентства Барака Обами. Можна сперечатися щодо того, наскільки успішно вона це робить. Але її візит в Київ є надзвичайно важливим.

Будемо чекати на сюрприз для Путіна

Як наголосив Юнус, чиновниця такого рівня не може кидати слова на вітер. Очевидно, що під цією заявою є важливе підґрунтя.

Ця людина сьогодні має велику владу. Якщо людина такого рівня приїхала до Києва і робить такі заяви – то самі розумієте, що завтра треба буде щось ставити під цю заяву. Це не та людина і не той рівень, щоб просто таке говорити. Тому будемо чекати на цей сюрприз,

– сказав Юнус.

Звісно, поки важко припустити, що саме мала на увазі Нуланд. Можливо, це постачання якоїсь важливої зброї для України у 2024 році. Варто розуміти, що перед брифінгами чиновники такого рівня ретельно готуються. Вони прекрасно знають, що потрібно говорити, а про що варто промовчати.

Допомога від США: коротко