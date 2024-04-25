Тривожний "дзвіночок" для диктаторів: ізраїльський журналіст проаналізував американську допомогу
Сполучені Штати таки ухвалили закон, де йдеться також про військову допомогу для України. Цей документ є тривожним "дзвіночком" для усіх диктаторів.
Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Сполучені Штати близько пів року тягнули з ухваленням цієї військової допомоги. Україна опинилася у надзвичайно складній ситуації, але витримала. Зараз буде дещо легше.
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Важливі нюанси законопроєкту
Як наголосив Зільбер, цей документ не варто просто вважати пакетом допомоги. Це – повноцінний закон, який записують у Кодекс США. Одним із надзвичайно важливих пунктів є те, що там допускають конфіскацію російських активів. Якщо Штати це зроблять, то одразу ж за ними підуть і європейці.
Цікаво, що є різні там занепокоєння від інших країн. До прикладу, Індонезія занепокоєна. Вони вважають, що право власності має бути священним. Але, погодьтеся, світ вперше опинився в ситуації, коли схиблений диктатор майже поставив світ на межу ядерної катастрофи. На нього немає важелів впливу. Тому це правильний закон,
– сказав Зільбер.
Навряд чи США та Європа матимуть збитки через те, що почнуть конфісковувати російські активи та передавати гроші Україні. Не буде ж Індонезія чи інші країни зберігати активи в юанях чи інших валютах, які слабші за долар або євро.
Хороший закон. Він є тривожним "дзвіночком" для Путіна та інших диктаторів. Зокрема і для Ірану. В Ірану багато активів заарештованих, але ці гроші ще не відбирали. Іран теж це відчує, коли почнуть конфісковувати активи і передавати гроші тим, хто від іранської агресії постраждав. Зокрема й Україні, по якій летять "Шахеди",
– наголосив Зільбер.
Військова допомога для України: коротко
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні та іншим державам. Штати вже готують пакет допомоги для нашої країни.
- Байден одразу наголосив, що постачання зброї почнеться негайно. Він пообіцяв зробити все, щоб упродовж наступних годин зброя поїхала до України.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що законопроєкт забезпечить потреби України до кінця 2024 року. А затягування з військовою допомогою призвело до того, що Україна втратила Авдіївку.