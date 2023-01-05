Лукашенко готує поле для маневру: для чого Білорусь проводить тривалі військові навчання

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко завжди готує собі поле для маневру. Він робитиме усе можливе, щоб зберегти своє місце при владі.

Зокрема, Лукашенко використовуватиме різні способи та методи, щоб не допустити участі білоруської армії у війні Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

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Навіщо в Білорусі проводять військові навчання

За словами Клочка, це архіважливо для самопроголошеного білоруського лідера. Так, ще кілька років тому в Білорусі проводили спеціальні наради, де обговорювались наслідки та фатальність повного злиття білоруської та російської армій.

Білоруське керівництво, найімовірніше, ще тоді розуміло, що може бути широкомасштабне вторгнення Росії на територію України й Владімір Путін виношує такі плани. Відтоді вони вживали заходів для того, щоб не допустити участь білоруського війська у війні проти нашої держави.

Станом на сьогодні уся ця імітація військових навчань, яка триває в Білорусі вже 37-й тиждень, вказує на те, що Лукашенко дійсно так діятиме (намагатиметься не допустити участі білоруської армії у війні Росії проти України – 24 Канал),

– відзначив громадський діяч.

Утім, на його думку, це в жодному випадку не знімає з Лукашенка відповідальності за те, що надав країні-агресорці свою територію для вторгнення в Україну і далі продовжує толерувати війну проти нашої держави. Самопроголошений президент Білорусі так само відповідальний за злочини як і російський диктатор Владімір Путін.

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Що відомо про навчання білоруських військових