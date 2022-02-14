Військові навчання Росії та Білорусі: як Чернігівщина готується до ймовірного наступу

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість – 2022". Про їх проведення оголосили раптово, що стало одним із приводів вважати їх додатковою загрозою для України.

На тлі активного перекидання російських військових та техніки до українських кордонів ці військові навчання дійсно виглядали не дуже миролюбно. Російські сили на білоруській території розміщені за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 – від Києва. Чи може Білорусь стати плацдармом до нового наступу Росії на Україну – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що відомо по навчання Росії та Білорусі

У навчаннях в Білорусі беруть участь близько 30 тисяч російських військових. Під час десятиденних маневрів вони разом із білоруськими військовими відпрацюють завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави. Принаймні, так заявили в Міністерстві оборони Росії.

Про проведення навчань "Союзна рішучість – 2022" оголосили раптово / Фото Міноборони РФ

Під час навчань військові посилять охорону прикордонних територій і відпрацьовуватимуть сценарій вторгнення озброєних бойовиків і диверсійно-розвідувальних груп противника, а також "окремі питання постконфліктного врегулювання".

Також відомо, що Росія відправила до Білорусі дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С", багатоцільові винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25СМ.

На навчаннях задіяні полігони "Домановський", "Гозький", "Обус-Лісновський", "Брестський" та "Осиповицький" та аеродроми "Барановичі", "Лунінець", "Ліда" й "Мачулищі".

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Чому ці навчання сприймають як загрозу

За даними спільноти розслідувачів із Conflict Intelligence Team (CIT), лише частина російської техніки рухається до заявлених для навчань полігонів. Решта зупинилася під Гомелем – приблизно за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.

Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними в цій соцмережі та зібрали сотні коментарів. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їх відправлення "у відрядження" та "на навчання". Більшість повідомляє про те, що пунктом призначення є "Білорусь", інші пишуть, що їхніх знайомих і рідних відправили "в Україну" або "на український кордон,

– йдеться в розслідуванні.

Більшість даних розслідувачі здобули при аналізі соціальної мережі останній TikTok – там нові відео про перекидання озброєння та особового складу у російських містах Хабаровськ та Єврейськ з'являються чи не щодня.

Зокрема, як видно у даних із соцмереж, до українського кордону перекидається 5 окрема танкова бригада, яка у 2014 – 2015 роках брала участь у боях під Дебальцево.

Занепокоєння викликає також дедалі агресивніша риторика Олександра Лукашенка на адресу України та посилення інтеграції цієї країни із Росією.

Західні партнери з пересторогою сприймають ці навчання: бояться, що Росія нарощує угруповання на цих територіях для подальшого вторгнення до України.

Риторика Лукашенка щодо України останнім часом є агресивною / Фото Getty Images

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Як готується Чернігівщина до можливої агресії

Голова Чернігівської облдежадміністрації В'ячеслав Чаус наголосив, що ситуація на кордоні є контрольованою у всіх пунктах пропуску та по всій території державного кордону, який проходить в області, передає Суспільне.

Ми всі бачимо, що відбувається і скупчення техніки, спільні навчання, які анонсували Білорусь і Росія. Насправді це ж не перші навчання їх. На тому рівні, на якому має реагувати область – ми готові. Але звісно, якщо щось почнеться, нам потрібна буде допомога з "центру". Та об'єктивно я вірю в оптимістичний сценарій і що вистачить всім здорового глузду не переходити червоні лінії,

– зазначив Чаус.

Крім того, на його переконання, в області стан роботи в напрямку забезпечення діяльності територіальної оборони перебуває на належному рівні.

В'ячеслав Чаус / Фото "Нафтогаз"

За словами Чауса, наразі вжито всіх необхідних заходів для формування підрозділів територіальної оборони – "вони виконуються всіма зацікавленими сторонами. ОДА виконує свої прямі функції й плюс допомагає в тому числі підрозділам Збройних сил (територіальній обороні)". Також сформована бригада, батальйони.

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Що кажуть військові

Український генштаб заявив, що готовий до можливої російської агресії на півночі – як з боку російського, так і білоруського кордону.

За безпеку на цих ділянках відповідає два оперативних командування: "Північ" та "Захід". За ситуацією на кордонах стежать дуже уважно.

Через переміщення російських військ оборону кордону українська армія посилила. Як саме – не кажуть, це закрита інформація. Як видно із повідомлень пресцентрів оперативних командувань, військовослужбовці регіону зараз активно проводять різноманітні навчання.

Речник розвідспільноти InformNapalm Михайло Макарук також пояснив сайту 24 каналу, що Чернігівська область є найменш ймовірним сценарієм наступу – вона надто добре до нього підготовлена.

Разом з тим, як розповів нам керівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області на умовах анонімності, маленьку швидку переможну війну в області росіянам провести не вдасться. А саме на таку, виходячи з повідомлень у російських ЗМІ, у Кремлі дуже розраховують.

Чернігівська область – дуже специфічний регіон. У нас дуже складна місцевість: є заболочені місця, є дамби, яри, ліси. У нас дуже цікавий світогляд місцевого населення. Тут по прямій у росіян наступати не вийде,

– наголосив співрозмовник.

Танкові підрозділи 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького провели планові навчання резервів / Фото ОК "Північ"

За словами керівника Центру комплектування та соціальної підтримки, давати відсіч готові й регулярні війська, і сили територіальної оборони.

Територіальна оборона – один з елементів створення партизанських загонів. Але ці загони потребують, значною мірою, підготовки спеціального призначення. Такий загін чи диверсійна група – це десятки. У ній мають бути сапери, мінери, кулементники, снайпери. Їхня основна задача у нашому регіоні області зупинити війська, які підуть у прямий наступ та не дати їм просунутись вперед,

– пояснив він.

Військовослужбовці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців проходять підготовку із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW / Фото ОК "Північ"

"Ще у 2016 році я говорив з представниками Генштабу, з хлопцями з ССО. Вони мені сказали: "У цьому напрямку все схвачено, тобі туди лізти не треба". Тож люди у цьому напрямку працюють, вони мають певні задачі та їх виконують. Специфіка ведення бойових дій вже вивчена", – додав фахівець.

На його думку, раз чи двічі на рік потрібно проводити збори на місці. Так люди навчаться працювати у тому регіоні, який за необхідності й захищатимуть.

Разом з тим, за словами експерта, державі потрібно активніше проводити агітацію за вступ до підрозділів територіальної оборони. Особливо у віддалених від центру регіонах.

Ні для кого не секрет, що чим ближче до російського кордону – тим більше в області російськомовного населення. Але навіть 2014 рік показав, що попри відсутність яскравого патріотизму, люди тут готові добровільно ставати на захист своїх земель. Відтоді ми вже змогли переломити свідомість людей, вони вже усвідомлюють, що Росія – сусід, якому не треба до нас лізти.

До того, ще більше людей готові від нього захищатись. Так, тут ідеться не про 100% населення. Хоча, стовідсоткового підйому під час бойових дій не буває ніколи, додав військовослужбовець.

Зараз людям потрібно доносити марність сподівання "Раптом що – візьму рушницю і буду захищати власну хату". У сучасній війні це вже так не працює. Одна людина не може захистити свій дім, це має бути колективна оборона. Це доводить ще приклад Другої світової. Це людям потрібно пояснювати, – наголосив він.

Крім того, зараз потрібно більше зусиль приділяти поширенню інформації про переваги вступу до тероборони та забезпеченню додаткових соціальних гарантій для тих, хто приєднався до її підрозділів.

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Ще один із варіантів наступу Росії – через ліси. Однак там дуже специфічний рельєф. І краще за місцевих його ніхто не знає.

Пастух, який пасе корів, знає тут всі кочки на болотах та кожен кущик. Досвід Ірландії показав, що кілька рішучих рибаків можуть наламати навчання російському флоту. Наші пастухи це також зможуть. Головне, щоби держава могла мотивувати людей. Щоби вони знали про свою соціальну захищеність у разі приєднання до тої ж тероборони,

– пояснив військовослужбовець.

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Насправді коли їдеш Чернігівщиною, чим ближче до кордону, тим більше спадає та знервованість через військову загрозу, яка останніми тижнями добре відчувається у Києві. Частково, через те, що у наступ з боку Білорусі тут не сильно вірять. Переважна більшість людей тут говорить із м'яким білоруським акцентом та має родичів або у Білорусі, або у Росії. Тому геть вороже до цих країн не ставляться. Частково через те, що регіон, як кажуть місцеві військовослужбовці, готовий давати відсіч проявам агресії Росії.