Росія планує військові навчання біля Куби у Карибському морі, – ЗМІ

Сполучені Штати очікують, що Росія скоро розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському морі. Це може трапитися найближчими тижнями.

Це перші подібні навчання Росії у Карибському морі за останні 5 років.

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Що відомо про ймовірні російські навчання в Карибському морі

Передбачається, що у них братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники. Вони стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США вважають, що це відповідь Кремля на американську підтримку України та активізацію військових навчань США з союзниками по НАТО.

Один з американських чиновників зауважив, ці навчання Росія планувала вже деякий час. Тож малоймовірно, що причиною стало часткове скасування заборони на використання Україною американської зброї по військових цілях у Росії.

Чи загрожують ці навчання США

Очікується, що російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі. Навчання триватимуть протягом літа, а їхньою кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання восени.

Американський чиновник зазначив, що ці навчання не вважаються прямою загрозою для США.