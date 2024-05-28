Штурмували нас на "жигулях", – військовий оцінив тактику окупантів на фронті

Ситуація на ділянці фронту, де перебуває бригада "Рубіж", залишається напруженою. Окупанти постійно намагаються проводити штурми.

Про це 24 Каналу розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зауваживши, що ворог продовжує застосовувати велику кількість FPV-дронів.

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Постійно намагаються штурмувати

Як наголосив Кожубенко, російські окупанти дійсно намагаються багато штурмувати. Нещодавно вони додумалися піти в атаку на "жигулях". Їх знищили.

Відносно недавно вони штурмували нас на "жигулях", як би це смішно не звучало. Завдяки роботі FPV-дронів, коптерів та інших вогневих засобів всі спроби були спущені нанівець. Противнику не вдалося досягнути своїх цілей,

– підкреслив військовий.

Зараз на фронті важливі як розвідувальні дрони, так і FPV-дрони. За допомогою перших вдається виявляти ворожі позиції, скупчення особового складу, техніку чи місця зберігання боєприпасів. А за допомогою FPV-дронів вже вдається усе це знищувати.

Ситуація на фронті: коротко