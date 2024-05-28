Штурмували нас на "жигулях", – військовий оцінив тактику окупантів на фронті
Ситуація на ділянці фронту, де перебуває бригада "Рубіж", залишається напруженою. Окупанти постійно намагаються проводити штурми.
Про це 24 Каналу розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зауваживши, що ворог продовжує застосовувати велику кількість FPV-дронів.
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Постійно намагаються штурмувати
Як наголосив Кожубенко, російські окупанти дійсно намагаються багато штурмувати. Нещодавно вони додумалися піти в атаку на "жигулях". Їх знищили.
Відносно недавно вони штурмували нас на "жигулях", як би це смішно не звучало. Завдяки роботі FPV-дронів, коптерів та інших вогневих засобів всі спроби були спущені нанівець. Противнику не вдалося досягнути своїх цілей,
– підкреслив військовий.
Зараз на фронті важливі як розвідувальні дрони, так і FPV-дрони. За допомогою перших вдається виявляти ворожі позиції, скупчення особового складу, техніку чи місця зберігання боєприпасів. А за допомогою FPV-дронів вже вдається усе це знищувати.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 28 травня Росія втратила понад 503 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 7692 ворожих танків, 14858 бойових броньованих машин, 13029 артилерійських систем, 1085 РСЗВ, 815 засобів ППО, 357 літаків, 10482 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 2221 крилату ракету, 11740 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
- Нещодавно в соцмережах також оприлюднили відео знищення ворожого комплексу С-400. Там видно, як після удару почалися масштабні "феєрверки".
- 23 травня наші захисники збили російський Су-25. Сталося це на Донеччині. Цікаво, що 22 травня там також вдалося знищити ворожий штурмовик Су-25. Орієнтовна вартість цього літака – близько 11 мільйонів доларів.