Військовий експерт з Ізраїлю назвав найважливіші напрямки фронту для України та Росії
На фронті російсько-української війни вже досить давно є кілька активних напрямків. Це напрямок Сватового, Бахмута і останнім часом – Вугледар.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Він також зазначив, що найкращим для ЗСУ було б перекидання додаткових військ на Донеччину, аби зупинити вкрай повільне, але присутнє російське просування. Ідеальним було б, звісно, якби українські війська перейшли до контрнаступу.
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За словами експерта, потенційно "заманливим" для ЗСУ міг би стати також і Запорізький напрямок, якби вдалось завдати удару для "розсікання" сухопутного коридору в Крим, у напрямку Мелітополя.
Звісно, це б різко погіршило становище росіян. Питання в тому, наскільки українське командування в силах забезпечити себе резервом. Проблема в тому, що російське командування теж це розуміє, тому концентрує свої сили в районі Запоріжжя,
– каже Гендельман.
Важливі напрямки для окупантів
Якщо зараз у росіян не змінилось стратегічне завдання – а саме повне загарбання Донецької області, то, на думку ізраїльського фахівця, вони можуть продовжувати ті самі "вигризальні" дії у напрямку того ж Бахмута, а також будуть посилювати напрямок Вугледару.
Давид Гендельман оцінив поточну ситуацію на фронті: дивіться відео
"Найімовірніше, саме цим і займуться росіяни, бо глибокий прорив окупантів у напрямку Павлограда – вкрай малоймовірний", – переконаний Давид Гендельман.
На Луганщині – "випалена земля"
- Основні бої на Луганщині наразі зосереджені в районі Сватове – Кремінна, і біля Сватового почали формуватися перші ознаки оточення російських військ. Якщо ЗСУ вдасться це зробити, то росіянам залишиться лише тікати, і найімовірніше – аж до Старобільська.
- Тим часом стало відомо, що основні підрозділи десантників, які були на Херсонщині, Росія перекинула саме на Донбас. Зокрема вони, ймовірно, здійснюють підтримку оборони ділянки Сватове – Кремінна.
- Однак, значно більше, ніж елітних десантників там мобілізованих, і вони не дуже задоволені станом речей. Так, деякі з них просто покинули свої бойові позиції на Луганщині, зазнавши величезних втрат. Після чого їх почали кидати у підвали у Сватовому.