До Маріуполя вперше прибув військовий корабель: Андрющенко припустив мету ворога

Днями у маріупольський порт таємно зайшов військовий корабель, який супроводжувало 4 гелікоптерів. Якщо подібні події повторюватимуться, можна припустити, що Росія використовуватиме флот для протидії звільненню Півдня.

Таку думку 24 Каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він припускає, що окупанти можуть використовувати флот у майбутніх боях за Маріуполь.

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Навіщо росіянам у Маріуполі корабель

Як раніше повідомляв Андрющенко, 20 серпня в маріупольському порті пришвартувався російський військовий корабель. Найімовірніше, це був не корабель забезпечення, а ракетний катер, який супроводжувало 4 гелікоптери.

На думку радника міського голови, важливо розглядати цю подію в ширшому контексті того, що відбувається у місті просто зараз.

"Окупанти продовжують готувати позиції навколо Маріуполя. Наприклад, підрозділи окупантів, що відступили від Урожайного, передислокували на північний Захід від міста, в район селища Нікольське. Там ці підрозділи почали готувати нову лінію оборони", – розповів Андрющенко.

Петро Андрющенко про поточну ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Також українські спостерігачі фіксують велику активність армійської авіації в прифронтових районах. Тому цілком можливо, що окупанти прагнуть посилити оборону міста за рахунок розміщення в його порті військових кораблів.

"Хоча це достатньо дивне рішення, враховуючи, що Збройні Сили мають на озброєнні далекобійні авіаційні ракети, які можна скоригувати на корабель", – зазначив посадовець.

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