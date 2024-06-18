Військовий документ в Резерві+: як отримати, які нюанси варто знати

У застосунку Резерв+ з'явився QR-код та цифровий документ для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. У застосунку також можна повідомити про відсутні дані людини та знайти їх.

Як отримати військовий квиток, чи потрібно носити з собою паперову версію та інші важливі нюанси, які варто знати – розповідає 24 Канал.

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Юридична сила електронного документа

Відтепер електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, що і паперовий.

Зауважимо, що впродовж місяця відколи Резерв+ з'явився, від 18 травня до 18 червня, через програму можна було лише оновлювати військово-облікові дані. Фактично, документ у застосунку не мав юридичної сили, працівники ТЦК не брали його до уваги.

Та, від сьогодні, електронний військово-обліковий документ має юридичну силу, а тому його можна показувати для перевірки правоохоронним органам та ТЦК.

. У всіх, хто оновив дані, згенерується QR-код, що замінить фізичний документ.

За відчуттями ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+ – цифровізація невідворотна,

– прокоментувала сьогоднішні нововведення заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Тож, відповідь на питання, чи потрібно із собою носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво, відповідаємо – ні. Достатньо згенерованого QR-коду у застосунку Резерв+.

Крім того, через застосунок можна повідомляти, що дані громадянина не знайдемо, а військовим здійснювати процедуру зняття з обліку.

Як отримати військовий документ у Резерв+

Щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе.

! Також необхідно оновити сам мобільний додаток в маркетах Google Play чи App Store. Навіть якщо спочатку опції оновити додаток немає, треба натиснути на нього, щоб опція з'явилась –

Потім в додатку на сторінці з військово-обліковими даними користувача з'явиться вкладка "завантажити PDF": потрібно натиснути на неї, тоді на екрані з'явиться електронна версія військового квитка.

Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває він на обліку та інше. Там також буде зазначено, чи проходили ви ВЛК.

Найголовніше – на сторінці буде згенеровано унікальний QR-код.

Відеоінструкцію, як отримати документ:

Чому може бути недоступним військовий документ у Резерв+

QR-код наразі з'явився не у всіх користувачів застосунку Резерв+. Однак, у Міноборони пояснили, що невдовзі абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа.

"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями. Буквально упродовж кількох днів абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Цікаво! За словами представниці Міноборони, лише за кілька годин успішно завантажили електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Черногоренко зауважила, що це дуже великий попит.

Що робити військовим на фронті, якщо у Резерв+ вони "у розшуку"

Статус "у розшуку" у мобільному застосунку Резерв+ зазвичай присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку. У перші дні функціонування застосунку цей статус міг помилково зазначатись.

У Міноборони повідомляли, що виправили помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку" – він безпідставно відображався у понад 700 тисяч українців.

Якщо цей статус усе ще вказано у вашому профілі – є сенс звернутися до ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку.

Проте, якщо користувач є дійсним військовослужбовцем, то такий його статус однозначно є помилкою. Команда мобільного застосунку Резерв+ налагоджує взаємодію між реєстрами, щоб усі військові були виключені з обліку.

Функціонал "Я військовослужбовець, але досі на обліку"

Разом із запуском QR-коду, Міноборони додали нову функцію у застосунку Резерв+, яка допоможе військовослужбовцям виправити помилку, якщо їхній статус у застосунку показує, що вони досі на обліку.

"Ми запустили додатковий функціонал, окрім генерації QR-коду було запущено функцію "Я військовослужбовець, але досі на обліку". Військові, які бачать, що вони досі на обліку, подають електронний запит та уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та СП виправлять, через запит у відповідну військову частину про факт про прийняття людиною обов’язку щодо військової служби", – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

До теми Що робити, якщо у Резерв+ отримали сповіщення "у розшуку"

Виправлення даних у Резерв+

Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".

Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

Раніше, щоб виправити ці дані чоловіки мали прибути з документами в ТЦК.

Оновлення даних військовозобов'язаних: актуально