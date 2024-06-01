Кілька цілей: військовий оглядач припустив мету нічного масованого обстрілу України

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару в ніч на 1 червня. Це була комбінована атака з одним несподіваним нюансом.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що цього разу окупанти використали велику кількість різних засобів ураження. Були ракети повітряного та морського базування, дрони-камікадзе "Шахед" тощо.

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Важливий нюанс ракетного удару 1 червня

Як наголосив Шарп, це була досить тривала атака. Звісно, окупанти намагалися оминути українські системи ППО.

Цього разу росіяни почали говорити, що цей удар був відповіддю на українські атаки. Вони лише віднедавна почали вкидати такі тези. Це може свідчити про те, що різні вибухи в Росії є дійсно болючими для загарбників.

В заяві російського міноборони було вказано, що це "відповідь". Це – показовий момент. Раніше Росія завдавала і більш масштабні удари просто через те, що їм так хотілося. Говорили про якихось "найманців", підприємства ВПК. Тут є два моменти. Виходить, що удари по Росії є дійсно болючими для окупантів. І, можливо, Росія ледь міняє правила "гри". В тому сенсі, що "от ви не будете бити по наших важливих об'єктах – і, можливо, ми не будемо бити по ваших",

– сказав Шарп.

Попри це, поки рано стверджувати, що Росія дійсно намагається затіяти таку "гру". Але заяви окупантів про "відповідь" є показовими.

Відомо, що Росія знову вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. У такий спосіб Кремль хоче завдати Україні економічні збитки. Паралельно вони намагаються зробити некомфортні умови для проживання в нашій державі.

Не варто забувати, що також Росія хоче змусити, аби Україна витрачала ресурси на захист об'єктів в тилу. Ці ж засоби ППО та ракети до них могли бути використані на фронті.

Ракетна атака 1 червня: коротко