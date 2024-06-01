"У кожного свої проблеми": чому поляки скаржаться на "важку ніч" для ППО

В Оперативному командуванні збройних сил Польщі написали про "важку ніч" внаслідок російського удару по Україні 1 червня. Зрозуміло, що по-справжньому складно було саме Україні.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що тут, звісно, у кожного свої проблеми. Справді складна ніч була для українців, які відбивали масований ракетний удар в ніч на 1 червня.

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Польща робить свою роботу

За словами Шарпа, поляки, звісно, не беруть участі у відбитті російських атак. Водночас паралельно вони роблять свою роботу з підготовки сил ППО. Вже були випадки, коли російські ракети залітали на територію Польщі.

Труднощі у поляків значно менші. Але це не зовсім рутина. На польську територію вже залітали російські ракети. Вони застосовують заходи безпеки та тренуються. Саме тренування – найважливіший для них аспект у цьому випадку. Спостерігають, як летять ракети; підіймають в повітря авіацію. Хтось нервує, хтось напружений, хтось боїться,

– сказав Шарп.

Проблеми поляків – на рівні базових навчань ППО з елементами додаткових загроз. Утім, вони роблять важливу для себе справу, відпрацьовуючи дії підрозділів в разі російських атак.

Вже були розмови про те, що в країнах НАТО обговорювали ідею щодо збиття російські ракети над Заходом України. І такі дії поляків зараз є абсолютно доречними в цьому контексті.

Я не вірю зараз у таку можливість. Мені здається, що реалізація цієї ідеї є досить далеко. Але принаймні її обговорюють. Якщо колись ця можливість стане реалістичною, то те, що відпрацьовують поляки, релевантно до такого розвитку подій. Загалом у кожного свої проблеми,

– розповів Шарп.

Ракетний удар по Україні 1 червня: коротко